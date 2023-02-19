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Несколько снимков из глубинки

Несколько снимков из глубинки

Автор:
19 февраля 2023 13:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   народ.   село   фото   фотограф   
706
7

Сельская жизнь без прикрас, в кадрах, которые лучше не показывать типа Европейцам.

Ни для кого не секрет, что Россию называют "необъятной", поскольку количество входящих в нее городов, сел и субъектов невероятно велико. Помимо этого, она занимает самую большую площадь на карте, обладая обширными полями и густыми лесами, - которые являются выгодными ресурсами страны. 

С учётом тотальной урбанизации городская суета знакома большинству жителей страны, а поля и леса можно увидеть, передвигаясь на поезде или авто. Вот сельские пейзажи из глубинки знакомы только определённой категории населения (не имею в виду армию дачников – это другая история) )))


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Но именно здесь можно встретить простую жизнь русских людей, которая практически не изменилась за прошедшие годы. Столь радикальная разница между городской суетой и сельской жизнью весьма привлекательна для фотографов.

 

Они часто посещают отдаленные села и деревни страны, чтобы запечатлеть жизнь простых людей. Среди них можно встретить и молодежь, которая живет, тоже, как и их предки - от рассвета до заката занимаясь домом и хозяйством. 


В зимний период сельским жителям приходится труднее всего. У них мало внедорожников, чтобы с легкостью проезжать по сугробам, поэтому старая добрая упряжка с дедушкой в повозке по-прежнему является актуальным средством передвижения. 


Особый интерес у фотографов вызывает и деревенская свадьба, которую принято отмечать шумно, весело и всем селом. В поселках не принято соответствовать чьим-то ожиданиям или вести себя сдержанно, поэтому каждый гость на свадьбе (или на иной гулянке) самовыражается традиционно самобытно (часто с юмором, который иностранцам для понимания неподвластен). Для этого люди не стесняются любых подручных средств развлечений - таких как прыжки в реку и купание в грязи на скорость.


После школы молодежь стремится вырваться в город, чтобы жить в городе и достичь успехов, но не все готовы к таким переменам, и не у всех есть на это финансовые возможности. Поэтому, чаще всего они сразу же идут работать на местные заводы и фермерские хозяйства, чтобы как можно раньше начать зарабатывать. 

Самые предприимчивые жители села открывают свое дело - продают молочную продукцию, яйца, а каждый член семьи имеет свой круг обязанностей, ведь даже дети с малых лет уже помогают родителям по мере своих возможностей.


Из-за наличия животных в хозяйстве, дети привыкают играть с козами, собаками и другими домашними животными - которые становятся частью их жизни, как мы видим в этом кадре. 

В целом, деревенская жизнь, как и прежде, наполнена многочисленными хлопотами и тяжелым физическим трудом, но люди с детства привыкают к трудовой жизни и относятся к ней с взаимопониманием (в некоторых случаях и с улыбкой).


Конечно, современным иностранцам все эти снимки могут показаться нецивилизованными, ведь у них фермеры - это одни из самых обеспеченных людей, которые пользуются современными технологиями в хозяйстве. И для них эти кадры могут вызвать полное недоумение, хотя для нас являются привычной и неудивительной нормой жизни. Что-то в этом есть своё, натуральное, родное (и как дорогую память далёкого детства), что многим уже не понять (в том числе и тем, кто чаще видит природу в основном через гаджеты).

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Метки: Жизнь   народ.   село   фото   фотограф   
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Homefighter 3 часа назад
Заголить жопу у колодца, что может быть лучше? У нас так вся деревня делает
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10k
Nice22g Полчаса назад
Хорошо в деревне летом....
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6k
Sanar Час назад
Подборка стереотипов о России
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857
Gamak 2 часа назад
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Г - Гламурное
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13k
gavrosh 3 часа назад
В детстве катался на козах и баранах
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61k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
сразу беззаботное детство вспоминается ..класс . сейчас остался только сад как место отдыха от города да и то ...это так подобие.
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Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
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