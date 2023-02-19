Несколько снимков из глубинки

Ни для кого не секрет, что Россию называют "необъятной", поскольку количество входящих в нее городов, сел и субъектов невероятно велико. Помимо этого, она занимает самую большую площадь на карте, обладая обширными полями и густыми лесами, - которые являются выгодными ресурсами страны.

С учётом тотальной урбанизации городская суета знакома большинству жителей страны, а поля и леса можно увидеть, передвигаясь на поезде или авто. Вот сельские пейзажи из глубинки знакомы только определённой категории населения (не имею в виду армию дачников – это другая история) )))