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Почему жители Средней Азии надевают в жару ватные халаты и теплые шапки

Почему жители Средней Азии надевают в жару ватные халаты и теплые шапки

Автор:
12 февраля 2023 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   жара   люди   средняя азия   тепло   факты   фото   чай   
1645
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Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с экстремально высокой температурой за окном, когда выход на улицу может приравниваться к настоящей пытке. В такой ситуации хочется лечь под кондиционер, надеть наиболее тонкую и открытую одежду и не двигаться. Однако это в нашей культуре. Жители многих стран Средней Азии в жару традиционно предпочитали (а старшее поколение предпочитает до сих пор) утепляться.

Так, в том же Узбекистане в самую жаркую погоду можно увидеть людей в овечьих шапках и теплых ватных халатах и женщин в шалях, которые не лежат на одном месте, страдая от зноя, а занимаются своими повседневными делами. Только почему эти люди отдают предпочтение откровенно теплой одежде в жаркое время года? Логичнее ведь раздеваться, верно?

На самом деле, не совсем. Если мы вспомним физику за 8 класс, то поймем, что и пышная овечья шапка, и ватные халаты плохо проводят тепло. Собственно, это делает их теплыми. Это же и превращает их в настоящее спасение в жару. Простая физика и ничего больше.

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Так что в шерстяной шапке, что в вате, есть большое количество микрополостей, заполненных воздухом. А воздух, как известно, отличный теплоизолятор. Теплопроводность воздуха в нормальных условиях составляет 0,0259 Вт/м*С, что очень-очень мало. Именно поэтому в холодную погоду мороз не может достать нас сквозь слой ваты и шерсти. Но это же касается и жары.

Теплая одежда как бы "запечатывает" нас в свой кокон, сохраняя внутри себя температуру, примерно равную нашему телу. А это значит, что в жаркую погоду под ватным халатом или даже одеялом будет прохладнее, чем снаружи.

Что же касается овечьих шапок, то они работают по подобному принципу. Все-таки ткань, даже той самой бейсболки, со временем нагреется и начнет печь нам голову. Шапка же, сделанная из очень пористого материала, не позволит нагреть себя, поэтому человек будет в безопасности.

И это в очередной раз доказывает: еще до серьезного занятия наукой наши предки были невероятно мудры. Ничего не зная о теплопроводности они сумели воспользоваться свойствами воздуха, чтобы приспособиться к постоянной жаре.

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Метки: Жизнь   жара   люди   средняя азия   тепло   факты   фото   чай   
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9  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Природоведение, 2 класс. Или как оно там сейчас называется.А ещё, почему мороженое долго не растает, если положить его в кастрюлю и закутать в шубу. И зачем в сауне надо шапку надевать.
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12k
Сергей 6 минут назад
Ещё и горячий чай хлещут литрами!
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2k
Павел Христенко 13 минут назад
Самое главное это то , что в этом регионе крайне низкая влажность и пот испаряется через халат остужая тело. В то же время халат хорошо защищает от солнца. А про шапку и говорить не стоит.
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13k
a_komolow 23 минуты назад
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10k
GROMOZEKA 56 минут назад
Автор, надо было еще рассказать почему они в жару горячий чай пьют.
Тоже было бы интересно тем, кто в школе не учился и книжек не читал
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96k
parallax 58 минут назад
Человеческое тело само производит тепло и ему, телу, надо охлаждаться.
То, что работает в случае с сидящим неподвижно стариком, метаболизм которого замедлен, абсолютно бесполезно, а точнее вредно молодому активному оранизму.
Если кто не верит, может летом сам убедиться, надев тулуп и шапку ушанку.
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2k
Диагноз Час назад
С одной стороны верно. А с другой... У меня очень теплое, пуховое одеяло, мы с супругой спим ночью с открытым на проветривание стеклопакетом. Живу в Екатеринбурге, а это зимой не самое теплое место))). Если под эти одеялком попробовать выспаться летом... Через часик проснешься абсолютно мокрым. Проверено на себе.
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72
самогонщик Влад 14 минут назад
В +40 нужно спать так: надо намочить простыню, выжать еë и укрыться. Лучше быть мокрым от воды, чем от пота.
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