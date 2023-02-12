Почему жители Средней Азии надевают в жару ватные халаты и теплые шапки

Так, в том же Узбекистане в самую жаркую погоду можно увидеть людей в овечьих шапках и теплых ватных халатах и женщин в шалях, которые не лежат на одном месте, страдая от зноя, а занимаются своими повседневными делами. Только почему эти люди отдают предпочтение откровенно теплой одежде в жаркое время года? Логичнее ведь раздеваться, верно?

На самом деле, не совсем. Если мы вспомним физику за 8 класс, то поймем, что и пышная овечья шапка, и ватные халаты плохо проводят тепло. Собственно, это делает их теплыми. Это же и превращает их в настоящее спасение в жару. Простая физика и ничего больше.