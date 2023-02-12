Почему жители Средней Азии надевают в жару ватные халаты и теплые шапки

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с экстремально высокой температурой за окном, когда выход на улицу может приравниваться к настоящей пытке. В такой ситуации хочется лечь под кондиционер, надеть наиболее тонкую и открытую одежду и не двигаться. Однако это в нашей культуре. Жители многих стран Средней Азии в жару традиционно предпочитали (а старшее поколение предпочитает до сих пор) утепляться.
Так, в том же Узбекистане в самую жаркую погоду можно увидеть людей в овечьих шапках и теплых ватных халатах и женщин в шалях, которые не лежат на одном месте, страдая от зноя, а занимаются своими повседневными делами. Только почему эти люди отдают предпочтение откровенно теплой одежде в жаркое время года? Логичнее ведь раздеваться, верно?
На самом деле, не совсем. Если мы вспомним физику за 8 класс, то поймем, что и пышная овечья шапка, и ватные халаты плохо проводят тепло. Собственно, это делает их теплыми. Это же и превращает их в настоящее спасение в жару. Простая физика и ничего больше.
Так что в шерстяной шапке, что в вате, есть большое количество микрополостей, заполненных воздухом. А воздух, как известно, отличный теплоизолятор. Теплопроводность воздуха в нормальных условиях составляет 0,0259 Вт/м*С, что очень-очень мало. Именно поэтому в холодную погоду мороз не может достать нас сквозь слой ваты и шерсти. Но это же касается и жары.
Теплая одежда как бы "запечатывает" нас в свой кокон, сохраняя внутри себя температуру, примерно равную нашему телу. А это значит, что в жаркую погоду под ватным халатом или даже одеялом будет прохладнее, чем снаружи.
Что же касается овечьих шапок, то они работают по подобному принципу. Все-таки ткань, даже той самой бейсболки, со временем нагреется и начнет печь нам голову. Шапка же, сделанная из очень пористого материала, не позволит нагреть себя, поэтому человек будет в безопасности.
И это в очередной раз доказывает: еще до серьезного занятия наукой наши предки были невероятно мудры. Ничего не зная о теплопроводности они сумели воспользоваться свойствами воздуха, чтобы приспособиться к постоянной жаре.
Источник:
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То, что работает в случае с сидящим неподвижно стариком, метаболизм которого замедлен, абсолютно бесполезно, а точнее вредно молодому активному оранизму.
Если кто не верит, может летом сам убедиться, надев тулуп и шапку ушанку.