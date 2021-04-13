Микромир: 17 обычных предмета под микроскопом

Пока мы ездим в разные страны в поисках чего-то новенького и интересного, прямо перед нами прячется целый неизведанный мир. Для того, чтобы его исследовать, не нужно покупать билеты на самолёты и поезда — достаточно будет микроскопа. Стоит только покрутить настройки, как перед глазами откроется дивный новый мир, разглядеть который раньше было невозможно. Ну а если у вас нет микроскопа, то посмотрите на эти фотографии, которыми поделились другие исследователи микромиров!