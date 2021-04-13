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Микромир: 17 обычных предмета под микроскопом

Микромир: 17 обычных предмета под микроскопом (18 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь   интересно   микромир   под микроскопом   познавательно   фото   фотограф   
335
18
Хотите узнать, как под микроскопом выглядит моль, крылья бабочки, жало пчелы? Если да, то добро пожаловать в пост!
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Метки: жизнь   интересно   микромир   под микроскопом   познавательно   фото   фотограф   
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5  комментариев
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32k
Nefrion 45 минут назад
Интересно, но слабо верится, что это реально джинса:

Структура денима (т.е. джинсы) не предусматривает вязанных петелек

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dima423 10 минут назад
клево) может быть мы тоже для кого то микробы или атомы...
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39k
Александр 12 минут назад
Моль на товарища сталина похожа )
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7k
Garpia121 12 минут назад
Не зря моль по шкафам прячется, такой брутальный гоблин.
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Serbento

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