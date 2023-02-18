Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля

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Если вы смотрите этот пост, то значит у вас нет времени весь день сидеть в соцсетях и наслаждаться мемами и придуманной перепиской. Вместо этого можно открыть сей пост и узнать всё новое, что успели накреативить за последние 24 часа. Печально, что у меня на это есть время...
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