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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля

Автор:
18 февраля 2023 20:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2447
20
Если вы смотрите этот пост, то значит у вас нет времени весь день сидеть в соцсетях и наслаждаться мемами и придуманной перепиской. Вместо этого можно открыть сей пост и узнать всё новое, что успели накреативить за последние 24 часа. Печально, что у меня на это есть время...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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7k
перевозчик 59 минут назад
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44k
Мойша 42 секунды назад
Комментарий к фото
Дагестанского языка не существует: там на каждое селение свой язык.
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44k
Мойша 3 минуты назад
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10k
kaboza 6 минут назад
Такой свежак...как чувак на первой картинке....
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Никифоридис

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