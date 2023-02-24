Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля

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Традиционная пятничная подборка мемов. Лучшее из социальных сетей собрано специально для вас. Приветствуются репосты и лайки, впрочем, как и дизлайки с проклятиями.
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Отряхни и положи обратно.
Сможешь? Если да, то я извинюсь. Если нет, то напиши, пожалуйста, что ты пи@добол.
Кстати, взять Киев за три, не за три, но за неделю, было бы вполне реально, воюй Россия так, как это делало НАТО в Югославии. Неделя, это для того, чтобы дым рассеялся после бомбардировок...