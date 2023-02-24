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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Автор:
24 февраля 2023 21:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2589
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Традиционная пятничная подборка мемов. Лучшее из социальных сетей собрано специально для вас. Приветствуются репосты и лайки, впрочем, как и дизлайки с проклятиями.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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4k
Трям 45 минут назад
Ура! Поибень подвезли!
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743
Rom 15 минут назад
Кагого хлена 90% картинок повторяется, причем из постой нескольких последних дней?? И это часто так уже бывает.
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58k
Morder Полчаса назад
Что то на Украину никто воевать не спешит... Похоже у Путина проблемы.
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355
Михаил Morder 8 секунд назад
НА ХЕР ПОШЕЛ - ПЕТУХ СРАНЫЙ
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Никифоридис

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