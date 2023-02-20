Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля

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Начало очередной рабочей недели предлагаю отметить порцией свежих мемов и комментариев. Если понедельник начался плохо, то мы постараемся исправить это шуточками. Хотя кому они помогали?
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Ссылки по теме:
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- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 февраля
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