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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Автор:
20 февраля 2023 20:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2465
20

Начало очередной рабочей недели предлагаю отметить порцией свежих мемов и комментариев. Если понедельник начался плохо, то мы постараемся исправить это шуточками. Хотя кому они помогали?

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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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4k
Трям 55 минут назад
Сделайте уже этому ТСу отдельный раздел - "никифоридис - детям"!
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119k
arek14 Полчаса назад
Может, кто-нибудь ему уже скажет.
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119k
arek14 Полчаса назад
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1k
Просто прохожий 43 минуты назад
Сборище всякого дерьма из инета. Жирный минус.
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Никифоридис

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