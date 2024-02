Самые мерзкие и неприятные моменты съемок, по признанию актеров

Во время съемок эпизода «Друзей» "The One Where Ross Got High" Мэтт ЛеБлан случайно съел немного срыгнутых Дэвидом Швиммером бананов и взбитых сливок. «На его тарелке было слишком много. Он начал есть все это и смеяться, и съемка останавливается. Он выплевывает все обратно себе на тарелку. Я в этот момент сижу рядом с ним и смотрю в другую сторону. Я не видел, как он выплюнул еду обратно в свою тарелку. Потом я взял его тарелку... и переложил часть содержимого на свою, для дальнейшей съемки», — рассказывал Мэтт позже. Ни один человек не предупредил бедного Мэтта о том, что произошло.