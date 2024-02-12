Самые мерзкие и неприятные моменты съемок, по признанию актеров

Съемочная площадка — дело непредсказуемое. Сегодня ты в красивом костюме и с безупречным макияжем, а завтра тебе приходится делать что-то, от чего по-настоящему тошнит, но это необходимо по сценарию. В общем, от всяких неприятных моментов на съемках никто не застрахован.
1. Кристен Шаал пукнула на своего коллегу Уилла Форте по сериалу «Последний человек на Земле» во время съемок общей сексуальной сцены
Есть бобы во время съёмок — не лучшая идея, и актриса Кристен Шаал может это подтвердить. По сценарию ее героиня после любовной сцены ест бобы из банки лежа в постели с главным героем. Газообразование трудно контролировать. После некоторой внутренней борьбы Шаал просто предупредила коллегу: «Я собираюсь пукнуть на тебя», и сделала это. Этот святой человек даже пытался потом выгородить ее перед съемочной группой, но она отважно призналась в содеянном. Что ж, дело житейское.
Помните, Дейенерис в первом сезоне «Игры престолов» поедает «сердце жеребца»? Фальшивое сердце было сделано из застывшего джема, который «по вкусу напоминал отбеливатель и сырые макароны». В общем, оно было не особенно вкусным. Актриса рассказывала, что ей пришлось съесть около 30 таких «сердец», что правильно снять сцену. «К счастью, мне дали специально ведро, потому что меня могло стошнить в любой момент», — призналась она.
Актриса сериала «Офис» Анджела Кинси призналась, что ей не очень нравилось целоваться со своим экранным бойфрендом Рэйнном Уилсоном. По ее словам, актер обычно съедал что-нибудь отвратительное прямо перед съемкой такой сцены, и его привычки в еде делали поцелуи «трудными».
«Рэйнн, черт возьми. Тебе обязательно есть сэндвич с тунцом прямо перед тем, как мы должны поцеловаться? Ну сколько можно!», — чертыхалась она, но всё бесполезно.
Во втором сезоне супергеройского сериала «Пацаны» создатели отказались от знаменитого зеленого экрана и решили, что актеры будут сниматься внутри 15-метрового кита-аниматроника. К сожалению, на улице в этот момент было очень жарко, а внутри кита еще жарче. Кондиционера не было, и актерам пришлось как-то пережить этот знойный и потный день на съемочной площадке. «Фальшивая кровь, конечно, привлекала насекомых, — рассказывают они. — Было несколько дублей, когда мы пытались встать, но наши тела буквально прилипали к киту, потому что эта красная сладкая субстанция высыхала во время сцены».
В четвертом сезоне сериала серийный убийца-экстрасенс Векна совершает несколько жестоких убийств. В каждом из этих убийств жертву поднимали в воздух, ломали все конечности, а затем вставляли глаза внутрь черепа. Это тяжелые сцены, и образ самого Вены — массивного, безносого чудовища с деформированными когтями и «усиками» — тоже очень неприятный, на него может быть страшно смотреть. Даже Милли Бобби Браун не сумела спокойно вынести его вида. «Я подошел к ней (в образе Векны), и она разрыдалась, — рассказал Джейми Кэмпбелл. — Она не хотела на меня смотреть, было видно, что ей очень противно».
6. Момент, от которого во время съемок «Ходячих мертвецов» у Лорен Кохан все перевернулось внутри
Актриса, играющая Мэгги Грин в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», едва не бросила съемки после того, как ее стошнило на съемочной площадке. Она рассказала, что убивать всех этих ужасных зомби было не так тошно, как снимать сцену, в которой Мэгги делает Лори Граймс кесарево сечение, принимая Джудит на свет. «Помню, после съемок этой сцены меня вырвало, мне было так некомфортно».
Во время съемок эпизода «Друзей» "The One Where Ross Got High" Мэтт ЛеБлан случайно съел немного срыгнутых Дэвидом Швиммером бананов и взбитых сливок. «На его тарелке было слишком много. Он начал есть все это и смеяться, и съемка останавливается. Он выплевывает все обратно себе на тарелку. Я в этот момент сижу рядом с ним и смотрю в другую сторону. Я не видел, как он выплюнул еду обратно в свою тарелку. Потом я взял его тарелку... и переложил часть содержимого на свою, для дальнейшей съемки», — рассказывал Мэтт позже. Ни один человек не предупредил бедного Мэтта о том, что произошло.
Если вы смотрели сериал «Ганнибал», то знаете, что доктор Ганнибал Лектер — не только каннибал, но и мастер кулинарного искусства. Поэтому жуткие блюда, демонстрируемые в сериале, должны были выглядеть идеально. В процессе воссоздания отдельных частей человеческого тела на съемках помогали знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, а также фуд-стилист Дженис Пун. «Частенько я получала поздним вечером письмо от Брайана Фуллера, шоураннера: "Нам нужен рецепт для ноги. Что мы можем сделать с этой ногой?" — рассказала Дженис. — Это не всегда должно быть мясо... Иногда баклажан может быть похож на то, что вы ищете, например, на запястье или что-то еще. Тогда вам нужно знать структуру костей». Фуд-стилист знает, что хорошо выполнил свою работу, когда ему говорят: «О, это выглядит отвратительно. Можно попробовать?».
9. Сцена с колодцем из «Ходячих мертвецов» заставила Айрона Синглтона почувствовать тошноту
Один зомбак из второго сезона «Ходячих мертвецов» был настолько отвратителен, что вызвал у Айрона Синглтона, также известного как Т. Дог, рвотные позывы прямо на съемочной площадке.
Зомби упал в колодец Хершела Грина (Скотт Уилсон) и раскололся пополам, когда группа попыталась его вытащить, выплеснув внутренности в питьевую воду для выживших в апокалипсисе.
«Эта тварь была такой мерзкой, — признался Синглтон во время одного из интервью. — У меня были рвотные позывы, потому что мы находились на грязном поле, и после каждого дубля поднималось много пыли, а потом это смешалось с тем, что этот зомби был таким отвратительным».
10. Педро Паскаль не мог побороть отвращение к щелкунам во время съемок сериала «Одни из нас»
Действие сериала «Одни из нас» происходит после всемирной грибковой пандемии, в ходе которой паразитический вирус Кордицепс заражает большую часть населения и превращает его в мутировавших монстров. В результате заражения люди становятся обезображенными, и чем дольше вы заражены, тем ужаснее выглядите. Этот жуткий переход олицетворяют собой «щелкуны» — зараженные на третьей стадии, у которых череп раскололся посередине, и они стали слепыми, сильными и жестокими. Эти существа выглядели настолько мерзко, что исполнитель главной роли Педро Паскаль не мог побороть свое отвращение. «Даже мне было противно, хотя обычно я люблю страшные вещи, — признался он. — Но щелкуны для меня были чересчур... Они похожи на чудовищный цветочный кошмар».
Элисон Брай, сыгравшая Труди в сериале «Безумцы», назвала этот драматический сериал своей первой настоящей работой. Она получила большой опыт, но не всегда он был приятным. В время первого сезона костюмеры выдали ей нижнее белье, похожее на «байкерские шорты, доходящие до ребер» с «маленькой дырочкой» для отправления естественной надобности. Она не знала, что под эти утягивающие шорты нельзя надевать нижнее белье, и в спешке обмочила его. Менять белье времени не было, ей пришлось прямо так бежать обратно на съемочную площадку и продолжать работу.
Разве можно забыть рвоту Кэсси в джакузи во втором сезоне хитового сериала HBO? Чтобы сделать эффект рвоты реалистичным, пришлось сделать следующее: «Им пришлось достать насос, и у них была трубка, которую они просто заклеили и спрятали на моем теле. Потом они с помощью CGI вывели ее на мою шею, а затем в рот мне засунули лошадиное удила. Так что во время этой сцены они наполняли мой рот рвотой. А потом я открыла рот, и она просто начала вытекать у меня изо рта». Актриса описала эту не слишком деликатную сцену как самую отвратительную вещь, которую она когда-либо испытывала.
В эпизоде «Пляжные игры» сериала «Офис» Майкл Скотт (Стив Каррелл) организовал серию абсурдных испытаний и конкурсов, чтобы выбрать своего преемника на посту регионального менеджера. Одним из них был конкурс по поеданию хот-догов. Эд Хелмс, сыгравший продавца газет Энди Бернарда, нашел процесс многократного жевания и выплевывания нездоровой пищи невыносимо отвратительным. Анджела Кинси, сыгравшая роль строгой и религиозной Анджелы Мартин, рассказала, что эти сцены постоянно вызывали у Хелмса рвотный рефлекс. Вид общего ведра с пережеванными кусочками хот-дога только еще больше отвращал его. «Это была тяжелая сцена для всех, — говорит Кинси. — Мне очень повезло, потому что я сказала: "Моя героиня — вегетарианка. Она не будет их есть". Но бедный Брайан, и Эд, и Лесли. Все эти парни пихали хот-доги им в лицо».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это так не работает есть что то предрасполагающее и тут же пердеть
По крайней мере час должен пройти, такова физиология... Все же таки длина ЖКТ 10 метров