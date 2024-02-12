Самые мерзкие и неприятные моменты съемок, по признанию актеров

Один зомбак из второго сезона «Ходячих мертвецов» был настолько отвратителен, что вызвал у Айрона Синглтона, также известного как Т. Дог, рвотные позывы прямо на съемочной площадке.

Зомби упал в колодец Хершела Грина (Скотт Уилсон) и раскололся пополам, когда группа попыталась его вытащить, выплеснув внутренности в питьевую воду для выживших в апокалипсисе.

«Эта тварь была такой мерзкой, — признался Синглтон во время одного из интервью. — У меня были рвотные позывы, потому что мы находились на грязном поле, и после каждого дубля поднималось много пыли, а потом это смешалось с тем, что этот зомби был таким отвратительным».