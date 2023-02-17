Ученые не могут классифицировать таинственного монстра

«Чудовищем Талли», в честь первооткрывателя, назвали ученые древнего монстра, чьи окаменелые останки до сих пор не знают, как классифицировать. Научное название неклассифицируемого экземпляра — Tullimonstrum. Его обнаружили в 1958 году, когда коллекционер окаменелостей Фрэнсис Талли заметил его в пластах окаменелостей Мейзон-Крик в Иллинойсе. Возраст необычной окаменелости, найденной Талли, оценивается в 307 миллионов лет.





Чудовище Талли больше всего напоминает слизняулитки. Однако в том месте, где у слизней должен располагаться рот, находится длинный тонкий придаток с когтем на конце. И этот коготь снабжен зубами.





Странные характеристики монстра Талли затрудняют классификацию его как позвоночного или беспозвоночного. Напомним, что позвоночное животное — это существо с позвоночником. Млекопитающие, рыбы, птицы и рептилии относятся к позвоночным. Беспозвоночные — существа без позвоночника, такие как насекомые, осьминоги и ракообразные.



