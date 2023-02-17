Ученые не могут классифицировать таинственного монстра

Найденная учеными окаменедость древнего морского чудовища, похожего одновременно на каракатицу, слизня и гигантскую пиявку, уже много лет вызывает оторопь у исследователей. Наука до сих пор не знает, как классифицировать монстра, названного по имени первооткрывателя «чудовищем Талли».
«Чудовищем Талли», в честь первооткрывателя, назвали ученые древнего монстра, чьи окаменелые останки до сих пор не знают, как классифицировать. Научное название неклассифицируемого экземпляра — Tullimonstrum. Его обнаружили в 1958 году, когда коллекционер окаменелостей Фрэнсис Талли заметил его в пластах окаменелостей Мейзон-Крик в Иллинойсе. Возраст необычной окаменелости, найденной Талли, оценивается в 307 миллионов лет.
Чудовище Талли больше всего напоминает слизняулитки. Однако в том месте, где у слизней должен располагаться рот, находится длинный тонкий придаток с когтем на конце. И этот коготь снабжен зубами.
Странные характеристики монстра Талли затрудняют классификацию его как позвоночного или беспозвоночного. Напомним, что позвоночное животное — это существо с позвоночником. Млекопитающие, рыбы, птицы и рептилии относятся к позвоночным. Беспозвоночные — существа без позвоночника, такие как насекомые, осьминоги и ракообразные.
В 2016 году группа ученых провела исследование окаменелости и заявила, что чудовище Талли наконец-то рассекречено. Полученные ими данные свидетельствовали о том, что это было позвоночное животное. Изучив особенности физической формы существа, исследователи заявили, что у чудовища Талли была хорда. Хорда представляет собой гибкий стержень, проходящий по всей длине тела. Хотя она не является спинным мозгом, но считается предшественником спинного мозга. Таким образом, наличие хорды подсказало ученым, что чудовище Талли логичнее всего отнести к позвоночным, причислив к той же группе, к которой принадлежат миноги.
В исследовании также рассматривались пигментные гранулы в глазах существа, известные как меланосомы. Проанализировав их, ученые отметили, что их форма и размер были аналогичны глазам других позвоночных, что еще раз подтверждало право чудовища Талли принадлежать к этой группе.
Некоторое время исследование 2016 года считалось исчерпывающим для окончательной классификации чудовища Талли. Однако новое недавнее исследование поставило под сомнение результат 2016 года, вернув тайну монстра Талли обратно в научный дискурс. В этом исследовании также рассматривались меланосомы. Исследователи использовали ускоритель частиц - источник синхротронного излучения, чтобы глубже изучить химический состав меланосом в образцах окаменелостей чудовища Талли и современных позвоночных и беспозвоночных. Ускоритель частиц перегружает образец интенсивными вспышками радиации, в результате чего элементы внутри него становятся опознаваемыми. Каждый из элементов имеет свою специфическую рентгеновскую сигнатуру.
При анализе соотношения цинка и меди в глазах монстра Талли было установлено, что это существо больше похоже на беспозвоночных, чем на позвоночных, вопреки утверждениям предыдущего исследования. В частности, исследователи обнаружили, что глаза монстра Талли содержали медь другого типа, чем у позвоночных. При этом авторы исследования утверждают, что, хотя это необычное существо отличается от позвоночных, оно также не идентично беспозвоночным. Таким образом, новое исследование поддерживает идею о том, что монстр Талли не является позвоночным, но в то же время отказывает ему в праве принадлежать к беспозвоночным. Кажется, ученые вернулись к исходной точке с монстром Талли, и тайна его по-прежнему остается тайной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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