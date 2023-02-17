Чья земля?

С Андрюхой мы уже несколько лет взаимовыгодно дружим. Сам он юрист, но корпоративный. Помог мне пару раз разобраться с субподрядчиками. А я ему по всякой недвижимости подсказываю.

В этот раз Андрюха решил прикупить тёще участок в СНТ. Помню, говорит, что ты больше по квартирам, но может глянешь? Вроде и продавец приличный, и цена хорошая, но что-то терзают смутные сомнения. Конечно, говорю, присылай кадастровый номер и что там есть из документов.

Смотрю, на первый взгляд всё понятно. Участок получен в наследство в 2017 году, от отца – сыну. Свидетельство о праве на наследство оформлено правильно, без вопросов. Как обычно, смотрю публичную кадастровую карту, заказываю выписку из ЕГРН. И через пару дней, когда выписка пришла, понимаю, что Андрюху придётся немного расстроить.

Звоню и говорю, у продавца в паспортных данных ошибка. В свидетельстве Хитродуп Алексей Александрович, а в ЕГРН – Хитродуп Александр Александрович.

Нет, говорит Андрюха, в моей выписке из ЕГРН написано Хитродуп А.А, так что всё совпадает.

Тут мне становится очень интересно, как это в выписке только инициалы? Спрашиваю, Андрюху, где он такую нашёл. Говорит, что продавец прислал и скидывает мне фото. Мдям… Ну действительно, откуда Андрюхе знать, как выписка должна выглядеть? А там прям красота на красоте. Паспортные данные не совпадают со свидетельством о праве на наследство. Первичная выписка от 2022 года, хотя право зарегистрировано в 2017 году. Вместо ФИО просто инициалы, в площади участка вместо «кв.м» напечатано «м2», а кадастровая стоимость указана без копеек. Какая-то совсем уж откровенная липа.

Андрюха спорит со мной, доказывает, что МАГНУС НИПРИДАВАЛ! продавец порядочный. Паспорт поменял в 45 лет, поэтому и данные не совпадают. Конечно, я задел Андрюхин профессионализм, но откуда у юриста такая вера людям? Оказалось, что он уже успел отдать 300К авансом, и поэтому очень не хотел быть неправым. Ладно, говорю, посмотри в сети образцы ЕГРН. Или сам закажи в любом подмосковном МФЦ выписку прям по этому участку. Тебе всё равно она для «добросовестности приобретения» нужна. И продавца попроси все страницы паспорта прислать, на 19-й страничке есть данные предыдущих паспортов. Заказал. Через неделю созваниваемся, и Андрюха грустно говорит, что имя в выписке из МФЦ тоже не бьётся со свидетельством. Поблагодарил меня за консультацию и сказал, что дальше уже сам разберётся. Товарищ он пассионарный, поэтому я нисколько не сомневался, что продолжение у истории будет.

И вот на прошлой неделе Андрюха проявился и рассказал, что было дальше. Сразу он не стал ничего предъявлять продавцу, потому что справедливо опасался, что тот потеряется вместе с 300К аванса. Вместо этого он съездил по адресу прописки Алексея Александровича из свидетельства о наследстве. Оказалось, что там живёт брат «продавца». Он в 2017 году доверил Александру оформить все документы по наследству и забил. А после Андрюхиной истории, показа документов и переписки, настоящий наследник участка понял, что: