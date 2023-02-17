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Чья земля?

Чья земля?

Автор:
17 февраля 2023 10:43
Метки: документы   недвижимость   обман   участок   
437
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Тут недавно закончилась история с очень примитивной, но почти удачной, попыткой подлога по земельному участку. Так что теперь могу её рассказать от и до. Началось всё пару месяцев назад, когда позвонил мой приятель Андрюха. В этот раз он решил прикупить тёще участок в СНТ. Вроде и продавец приличный, и цена хорошая, но что-то терзают смутные сомнения. Конечно, говорю, присылай кадастровый номер и...


С Андрюхой мы уже несколько лет взаимовыгодно дружим. Сам он юрист, но корпоративный. Помог мне пару раз разобраться с субподрядчиками. А я ему по всякой недвижимости подсказываю.

В этот раз Андрюха решил прикупить тёще участок в СНТ. Помню, говорит, что ты больше по квартирам, но может глянешь?  Вроде и продавец приличный, и цена хорошая, но что-то терзают смутные сомнения. Конечно, говорю, присылай кадастровый номер и что там есть из документов.

 

Смотрю, на первый взгляд всё понятно. Участок получен в наследство в 2017 году, от отца – сыну. Свидетельство о праве на наследство оформлено правильно, без вопросов. Как обычно, смотрю публичную кадастровую карту, заказываю выписку из ЕГРН. И через пару дней, когда выписка пришла, понимаю, что Андрюху придётся немного расстроить.

Звоню и говорю, у продавца в паспортных данных ошибка. В свидетельстве Хитродуп Алексей Александрович, а в ЕГРН – Хитродуп Александр Александрович.

Нет, говорит Андрюха, в моей выписке из ЕГРН написано Хитродуп А.А, так что всё совпадает.

Тут мне становится очень интересно, как это в выписке только инициалы? Спрашиваю, Андрюху, где он такую нашёл. Говорит, что продавец прислал и скидывает мне фото. Мдям… Ну действительно, откуда Андрюхе знать, как выписка должна выглядеть? А там прям красота на красоте. Паспортные данные не совпадают со свидетельством о праве на наследство. Первичная выписка от 2022 года, хотя право зарегистрировано в 2017 году. Вместо ФИО просто инициалы, в площади участка вместо «кв.м» напечатано «м2», а кадастровая стоимость указана без копеек. Какая-то совсем уж откровенная липа.


Андрюха спорит со мной, доказывает, что МАГНУС НИПРИДАВАЛ! продавец порядочный. Паспорт поменял в 45 лет, поэтому и данные не совпадают. Конечно, я задел Андрюхин профессионализм, но откуда у юриста такая вера людям? Оказалось, что он уже успел отдать 300К авансом, и поэтому очень не хотел быть неправым. Ладно, говорю, посмотри в сети образцы ЕГРН. Или сам закажи в любом подмосковном МФЦ выписку прям по этому участку. Тебе всё равно она для «добросовестности приобретения» нужна. И продавца попроси все страницы паспорта прислать, на 19-й страничке есть данные предыдущих паспортов.  Заказал. Через неделю созваниваемся, и Андрюха грустно говорит, что имя в выписке из МФЦ тоже не бьётся со свидетельством. Поблагодарил меня за консультацию и сказал, что дальше уже сам разберётся. Товарищ он пассионарный, поэтому я нисколько не сомневался, что продолжение у истории будет.

 

И вот на прошлой неделе Андрюха проявился и рассказал, что было дальше. Сразу он не стал ничего предъявлять продавцу, потому что справедливо опасался, что тот потеряется вместе с 300К аванса. Вместо этого он съездил по адресу прописки Алексея Александровича из свидетельства о наследстве. Оказалось, что там живёт брат «продавца». Он в 2017 году доверил Александру оформить все документы по наследству и забил. А после Андрюхиной истории, показа документов и переписки, настоящий наследник участка понял, что:



После этого произошла эпичная встреча формата ААА: Андрюха, Алексей и Александр.  По легенде никто никому даже морду не разбил. Только вместе поизучали ст. 159 УК РФ. После этого полюбовно договорились на возврат аванса за участок с некоторой компенсацией.  Андрюха забрал свои деньги «не отходя от кассы» и для него эта история закончилась. Как в итоге братья друг с другом разобрались, он уже не интересовался.

 

Лично у меня, конечно, осталось много вопросов к продавцу. Из какого перехода взялась эта липовая выписка? Что употреблял регистратор, когда зарегистрировал право собственности не на того брата? Насколько нужно быть тупым, чтобы в 2022-м году показывать абсолютно левый и проверяемый документ и надеяться, что прокатит?

Но главный вопрос у меня к Андрюхе. Какого чёрта ты не позвал меня на очную ставку двух братьев?!


В общем, что хочу сказать… От ошибок никто не застрахован. Сверяйте и проверяйте документы тщательно. Даже самые очевидные данные. Всем добра и квадратных метров!

 

P.s.: судя по последней выписке из ЕГРН, участок всё-таки вернулся к настоящему наследнику, Алексею.

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Метки: документы   недвижимость   обман   участок   
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2  комментария
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Yàlìshān dà 48 минут назад
Охотно верю. Один раз мою маму с нами (3 детьми) мошенники выгнали из дома (в 90е). Вот так же продали, а через несколько лет через суд выселили, а денег не вернули, т.к. посчитал что мы должны оплатить за проживание, но т.к. гипер инфляция то обошлись обоюдной. Мама много потом еще судилась, но бесполезно.
Второй раз, "доверяй, но проверяй" я столкнулся лично при продажи квартиры. Человек уверял меня что деньги в полном объеме, но я настоял пересчитать в кассе банка. Недосчитались 70к рублей. И, "ой", и правда, они же в другом месте лежат.
Поэтому хороший риэлтор, и юрист по направлению деятельности, это те люди которые не дадут тебе опростоволоситься на элементарном.
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8k
Борис Карабанов 48 минут назад
Да, сейчас все хитродупые.
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