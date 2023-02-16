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Наш мир никогда не будет прежним

Наш мир никогда не будет прежним

Автор:
16 февраля 2023 23:07
Сообщество : Наука
Метки: интересно   кора   мантия   слои   строение земли   ядро   
2494
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Из чего состоит наша планета? Со школьной скамьи мы знаем, что есть четыре базисных слоя: кора, мантия и две части ядра: внешняя и внутренняя.

Вот только наше с вами представление может быть неверным. Последние исследования сейсмическое исследование при помощи компьютерного моделирования показывает, что внутри ядра могут быть более двух слоев.

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Сейсмические волны меняют свои свойства проходя через ядро нашей планеты, поскольку кристаллы железа могут иметь различное структурное расположение. Данные компьютерной модуляции могут объяснить некоторые несоответствия базовой концепцией строения Земли и проводимых учеными экспериментов. Таким образом, слоев нашей планеты может быть не четыре, а пять.

Впрочем, человечество не впервые ошибалось насчёт строения Земли. Эдмунд Галлей в 1692 году предположил теорию, что Земля внутри полая, состоящая из двух оболочек. Эту теорию опровергли полностью только в девятнадцатом веке.

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Метки: интересно   кора   мантия   слои   строение земли   ядро   
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6  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Мы не знаем и долго ещё не узнаем, как выглядят "внутренности" Земли и других планет.
То, что написано в учебниках - всего лишь притянутая за уши наиболее простая модель, подстроенная под имеющиеся факты. Как только накапливаются новые факты, разрушающие эту модель, то её усложняют до полного совпадения. Реалистичней модель от этого не становится. Достоверность 50 х 50 - либо достоверно, либо нет
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9k
BarOb Час назад
Вот не хотел же на ночь читать
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17k
Bill 2 часа назад
Вроде, был какой-то фильм, где американцы запустили корабль к центру Земли и всё там починили. Надо спросить у них сколько там было базисных слоев.
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12k
Павел Бреусов 2 часа назад
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97k
parallax 2 часа назад
И как теперь с этим жить?
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