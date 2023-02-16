Наш мир никогда не будет прежним

Из чего состоит наша планета? Со школьной скамьи мы знаем, что есть четыре базисных слоя: кора, мантия и две части ядра: внешняя и внутренняя.
Вот только наше с вами представление может быть неверным. Последние исследования сейсмическое исследование при помощи компьютерного моделирования показывает, что внутри ядра могут быть более двух слоев.
Сейсмические волны меняют свои свойства проходя через ядро нашей планеты, поскольку кристаллы железа могут иметь различное структурное расположение. Данные компьютерной модуляции могут объяснить некоторые несоответствия базовой концепцией строения Земли и проводимых учеными экспериментов. Таким образом, слоев нашей планеты может быть не четыре, а пять.
Впрочем, человечество не впервые ошибалось насчёт строения Земли. Эдмунд Галлей в 1692 году предположил теорию, что Земля внутри полая, состоящая из двух оболочек. Эту теорию опровергли полностью только в девятнадцатом веке.
Источник:
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То, что написано в учебниках - всего лишь притянутая за уши наиболее простая модель, подстроенная под имеющиеся факты. Как только накапливаются новые факты, разрушающие эту модель, то её усложняют до полного совпадения. Реалистичней модель от этого не становится. Достоверность 50 х 50 - либо достоверно, либо нет