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Пип и Флип: сестрички-циркачки, на уродстве которых зарабатывали огромные деньги

Пип и Флип: сестрички-циркачки, на уродстве которых зарабатывали огромные деньги

Автор:
16 февраля 2023 10:22
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Дженни Ли и Эльвира   Пип и Флип   Сёстры   история   микроцефалия   отклонение   развитие   цирк уродов   шоу   
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Любые отклонения от стандарта во внешности притягивают взгляды. Такова природа человеческая: по красавице модельной внешности большинство лишь скользнёт мимолётным взглядом, а на карлика гарантированно будут глазеть. Даже против своей воли.

Поэтому люди, придумавшие цирки уродов, нашли золотую жилу. Ведь посмотреть на людей с аномалиями в развитии народ шёл толпами. Втайне радуясь, что, дескать, со мной-то всё хорошо, а они вон какие. Уродцы.

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На арене такие артисты выполняли обычные действия. Но в том и заключалось шоу – наблюдать, к примеру, как бреется или рисует безрукий или танцует патологически худой человек.

Дуэт сестёр Сноу из Джорджии  прославился тем, что две внешне взрослые девушки вели себя как абсолютные малышки, подкупая публику непосредственностью и наивностью. Правда, имелось одно физиологическое отличие: у сестёр были очень маленькие головы, напоминавшие портновские булавки. Для подчёркивания размеров их брили, оставляя на макушке малюсенький трогательный хвостик.

Чтобы объяснить особенности поведения, организаторы шоу пошли на хитрость. Хотя Дженни Ли и Эльвира родились в Джорджии, публику уверяли, что сёстры – самые настоящие индейские девушки, прибывшие с Юкатана. Народ верил, восхищённо рассматривая экзотическую внешность артисток. Кто их знает, как там должны выглядеть эти юкатанцы? Вполне может быть, что и так. А если и нет, забавно ведь.

Понятно, что Юкатаном и индейскими племенами там и не пахло. Сёстры страдали микроцефалией – болезнью, проявляемой значительным уменьшением черепа по отношению к остальным частям тела. И, соответственно, мозга. Развитие и поведение так и остаётся на уровне ребёнка.

Родители отдали обеих сестёр в цирк, чтобы на вырученные деньги остальная семья могла вести безбедную жизнь.

Сначала Дженни Ли и Эльвира засветились в фильме «Уродцы», а дальнейшую известность получили, работая в World Circus Sideshow. Менеджером выступал их родной брат Клиф. Надо сказать, что на пике карьеры в 30-х Пип и Флип зарабатывали по 75 долларов в неделю. Это была более чем солидная зарплата, если учесть, что в эпоху Великой депрессии с работой было так себе.

Младшая сестра Дженни Ли скончалась молодой, в 1934 году, в возрасте 21 года. Эльвире судьба отвела гораздо более долгую жизнь. Женщина прожила до почтенного возраста 75 лет и умерла в 1976 году.  

Источник:

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Метки: Девушка   Дженни Ли и Эльвира   Пип и Флип   Сёстры   история   микроцефалия   отклонение   развитие   цирк уродов   шоу   
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