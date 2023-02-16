Пип и Флип: сестрички-циркачки, на уродстве которых зарабатывали огромные деньги

Понятно, что Юкатаном и индейскими племенами там и не пахло. Сёстры страдали микроцефалией – болезнью, проявляемой значительным уменьшением черепа по отношению к остальным частям тела. И, соответственно, мозга. Развитие и поведение так и остаётся на уровне ребёнка.

Родители отдали обеих сестёр в цирк, чтобы на вырученные деньги остальная семья могла вести безбедную жизнь.