Зачем османы черепах укрощали?

Само по себе определение «укротитель черепах» звучит смешно и парадоксально. Это же не опасные тигры или коварные змеи. Панцирные создания спокойные, тихие и дико медлительные. Таковыми их задумала природа. Но между тем есть реальные доказательства существования такой профессии.
Это картина Османа Хамди-бея (1842-1910) – известного турецкого живописца и основателя Академии изящных искусств в Стамбуле. Полотно называется «Дрессировщик черепах» и написано в 1906-1907 гг. Не исключено, что прототипом героя выступил сам Хамди.
На нём изображён дервиш в традиционном османском алом одеянии, пристально и с неким раздражением взирающий на своих расползающихся подопечных. В руках герой держит традиционную флейту ней, а за спиной висит барабан наккаре. Как он планирует их обучать, что делать? Подавать голос, танцевать на задних лапках или прыгать через горящее кольцо?
И что хочет для этого предпринять – постучать по барабану, заставляя черепах ощутить эстетику ритма и вышагивать строем, или планирует потыкать животных флейтой, чтоб придать правильное направление? Или дервиш – это такой предтеча Сплинтера, который хочет натаскать учеников на борьбу с врагами и нарушителями?
Вне зависимости от целей старика подопечных мало волнует недовольство хозяина и его треволнения. Они предпочитают ни о чём не думать и лакомиться аппетитными зелёными листочками.
Долгое время считалось, что автор картины провёл сатирическую аналогию, пытаясь сравнить попытки дрессировки медлительных и неуклюжих черепах с такими же медленными и неэффективными попытками реформирования Османской империи. Такова официальная версия. Но, оказывается, существует и другая – и реалистичная, и одновременно более романтичная.
При дворе султана действительно существовала такая должность – дрессировщик черепах. Работка не пыльная, но специфическая. Единственной его обязанностью было научить черепах двигаться без остановок. Что в целом не так сложно.
Когда во дворце устраивали празднества и приёмы, то с наступлением ночи вниманию гостей представало совершенно удивительное зрелище – сияющие черепашки. На их панцири устанавливали свечи, и медленное равномерное движение животных обеспечивало волшебное действо – эффект мерцающего живого огня. В нём был зашифрован и ещё один посыл – свет Османской империи, которая по силе и красоте превосходит все другие народы. Верхом искусства считалось обучить черепашек выстраиваться в различные фигуры, что превращало выступление в чудесное завораживающее фаер-шоу.
Расходы на подготовку практически отсутствовали за исключением оплаты штатному дрессировщику. И небольших сумм на содержание артистов с панцирями. Бедняжки работал за еду, профсоюзов не создавали, и их мнения касаемо желания или нежелания участвовать в пиротехническом шоу никто не спрашивал. Времена изменились, мода на движущуюся огненную иллюминацию прошла, и от животных отстали. А в память о былом осталась эта интересная картина.
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