Зачем османы черепах укрощали?

На нём изображён дервиш в традиционном османском алом одеянии, пристально и с неким раздражением взирающий на своих расползающихся подопечных. В руках герой держит традиционную флейту ней, а за спиной висит барабан наккаре. Как он планирует их обучать, что делать? Подавать голос, танцевать на задних лапках или прыгать через горящее кольцо?

И что хочет для этого предпринять – постучать по барабану, заставляя черепах ощутить эстетику ритма и вышагивать строем, или планирует потыкать животных флейтой, чтоб придать правильное направление? Или дервиш – это такой предтеча Сплинтера, который хочет натаскать учеников на борьбу с врагами и нарушителями?