Любопытная девочка случайно подставила своего отца

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Камера наблюдения, установленная возле уличного кафе, запечатлела комичную сцену. Мужчина совершил короткую и незапланированную поездку на своём транспортном средстве из-за дочери.
Любопытная девочка случайно отправила отца в незапланированную поездку в сторону кафе.
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