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Любопытная девочка случайно подставила своего отца

Любопытная девочка случайно подставила своего отца

Автор:
16 февраля 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авария   азиаты   в мире   видео   дети   дочь   люди   мопед   фейл   
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Камера наблюдения, установленная возле уличного кафе, запечатлела комичную сцену. Мужчина совершил короткую и незапланированную поездку на своём транспортном средстве из-за дочери.

Любопытная девочка случайно отправила отца в незапланированную поездку в сторону кафе.


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Метки: Юмор   авария   азиаты   в мире   видео   дети   дочь   люди   мопед   фейл   
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12  комментариев
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52k
dima423 Час назад
а че он на скорости стоял?
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19
Sergey dima423 53 минуты назад
Это похоже мотороллер. А у них, на сколько я помню, вариатор стоит. Открываешь газ и он едет, не надо н какие передачи переключать.
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30k
Slonyash 15 минут назад
Внезапно как!
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1k
Андрей Филиппов 46 минут назад
Нормально дырчик валит.
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10k
Алексей 51 минуту назад
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9k
Игорь 56 минут назад
самое интересное - не показали
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6k
Серега 57 минут назад
С другой стороны, мы теперь знаем, что у них до сих пор Ванилла Айс играет. Айс айс беби!
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25k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Александр Час назад
как по китайски будет - детдом?
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