"На что он рассчитывает с зарплатой в 35 000": девушка поделилась опытом общения с мужчиной

1173
14
Девушек часто спрашивают: какая зарплата должна быть у мужчины, чтобы начать строить с ним отношения. И ответы обычно зависят от запросов. Недавно в Твиттере девушка поделилась своей историей.
1. Асланова Ася опубликовала твит со своей историей: она начала общаться с мужчиной, зарплата которого 35 тыс. рублей. При этом он считает, что важна душа
×
×
3. Мужчины начали высказывать активно: одни обвиняли девушку в меркантильности, другие делились своими историями роста и развития со временем
10. Парень рассказал девушке, что в целом можно запросто содержать семью с ребёнком на 35 тыс. рублей
13. Автор твита считает так: "В одного - ок, живи Но на 35 попробуй оплати жилье, ребёнку дай все, и себе оставь ещё, желательно на еду чтобы хватало"
А сколько по-вашему средняя зарплата, с которой комфортно содержать семью?
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама