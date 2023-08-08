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"На что он рассчитывает с зарплатой в 35 000": девушка поделилась опытом общения с мужчиной

"На что он рассчитывает с зарплатой в 35 000": девушка поделилась опытом общения с мужчиной

Автор:
08 августа 2023 12:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: зарплата   зарплата мужчины   из твиттера   истории из жизни   обсуждения   соцсети   фото   
1173
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Девушек часто спрашивают: какая зарплата должна быть у мужчины, чтобы начать строить с ним отношения. И ответы обычно зависят от запросов. Недавно в Твиттере девушка поделилась своей историей.

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А сколько по-вашему средняя зарплата, с которой комфортно содержать семью?

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Метки: зарплата   зарплата мужчины   из твиттера   истории из жизни   обсуждения   соцсети   фото   
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8  комментариев
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FelisLynx Полчаса назад
Прекрасный тест. На раз отсеивает ленивых и меркантильных особ.
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1k
Алексей Попов 2 минуты назад
Если б у меня в 1991 году моя будущая жена спросила бы сколько я зарабатываю... Наверно до сих пор пожизненное сидел бы...
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13k
Ivan 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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79k
Доктор Джонс 14 минут назад
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13k
кира 16 минут назад
Такая зарплпта устраивает, пока молодой человек живет с родителями, они платят коммуналку, покупают продукты и прочие необходимые в хозяйстве мелочи. У нас в Питере только проезд на городском транспорте стоит 70 рублей. А если с персадкой туда и обратно? Это уже 280. И того 5600 в месяц только на дорогу одному человеку! Ребята, не сочтите за меркантильность, но зарплаты 35 тысяч и на одного с трудом хватит. Я уже не говорю о семье с маленьким рбенком, где только на подгузники половина зарплаты уйдет. Когда работают и муж и жена на такую зарплпту, прожить можно, а если жена в декрете?
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14k
Kostick 17 минут назад
хочешь обеспеченного мужика? так обеспечь!))) т.е. по мнению шкур, учителя, что не в столице живут, водители троллейбусов, да и вообще, жители замкадья - им не надо семью заводить? 35 тыр, средняя зарплата периферии, при ценниках на абсолютно всё, кроме недвиги, ровно же столичном.
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54k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
Ну значит тебя не устраивала ЗП в 300 долларов)) А его то устраивает...
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54k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
Ну и что бл*ть тут странного?? конечно любая нормальная женщина не хочет себе мужика с ЗП 35 тыс, которая еще при этом его и устраивает)) Любая романтика и любовь в 100% случаев со временем переходит в быт) ...а какой может быть быт с зП 35 тыс?))
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