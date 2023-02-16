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Весёлые картинки с комментариями

Весёлые картинки с комментариями

Автор:
16 февраля 2023 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1035
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Прикольные комментарии из сетей

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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25  комментариев
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16k
Сергей Час назад
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Подсказываю:Ст121 ч1 УК РФ.
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Егор 17 минут назад
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Егор 19 минут назад
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25k
Егор 21 минуту назад
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Петя пошел на митинг, а Митя пошел на петтинг.
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25k
Егор 22 минуты назад
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7k
Invertor Полчаса назад
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Они там что в Голливуде, совсем эбанулись? Белоснежку же, согласно последним "достижениям" демократии, должен играть черный п.и.дор!
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52k
dima423 46 минут назад
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че у людей в голове... а просто развестись не судьба?
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52k
dima423 50 минут назад
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...где то в параллельной вселенной)
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