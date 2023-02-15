Туристы спустились через люк в заброшенные катакомбы Парижа

Париж – город с богатой историей и старинной архитектурой. Париж — прекрасное туристическое направление с уникальными местами, которые стоит увидеть. И если в вас жив дух авантюризма, то вам понравится выбор достопримечательности, который сделали герои этого фоторепортажа. Они отправились в заброшенные катакомбы, где лежат кости 6 миллионов человек и куда отваживаются пойти немногие, и запечатлели всё происходящее на плёнку.
Катакомбы под улицами Парижа не стоит воспринимать легкомысленно. Знаменитые парижские катакомбы — это оссуарий, место, где покоятся останки более 6 миллионов человек. Оссуарием может служить ящик, комната или, как в случае с Парижем, целая система подземных ходов и помещений. Причины вполне прозаичны: останкам не хватило места на кладбищах. Недостаток места — общая проблема для любого города, в котором наблюдается быстрый рост, что и произошло с Парижем в 17 веке.
Так вот, несколько друзей впервые приехали в Париж и отважились на приключение. Там, внизу, довольно жутко, мрачно и легко заблудиться. Поэтому ребятам, пожелавшим попробовать себя в роли городских исследователей, понадобился знающий проводник. К счастью, они познакомились именно с таким человеком: он каждую неделю по несколько раз спускается в этот подземный лабиринт и был готов устроить экскурсию.
Проводник попросил их "не отсвечивать" на улице, пока он ищет нужный люк. Затем они пролезли через люк и спустились по старой стальной лестнице вниз, стараясь сделать всё это по возможности быстро и незаметно. Спуск был долгим, но адреналин его заметно ускорил. Они знали, что внизу их уже никто не поймает и не остановит, потому что никто не посмеет следовать за ними в эти древние заброшенные лабиринты.
Проводник заранее предупредил, что нужно надеть прочную одежду и обувь. И сказал, что маршрут будет непростым и неудобным, но гарантированно оставит впечатления на всю жизнь.
Оказавшись внизу, они почувствовали одновременно и облегчение, и страх. Они были рады, что наконец-то достигли твёрдой почвы под ногами. Но почувствовали совершенно новый страх, не из-за вероятности быть пойманными полицией наверху, а страх перед чем-то неизвестным, что может скрываться внизу.
«Итак, посмотрите на стены вокруг себя; тут и средневековые надписи, оставленные давным-давно добытчиками известняка, и граффити, оставленные катафилами вчерашнего дня, — начал объяснять проводник. И попутно рассказал о правилах, или кодексе чести катафилов, которому нужно следовать во время пребывания в катакомбах».
Катафил — это тот, кто получает удовольствие от исследования обширных катакомб подземного мира Парижа. Катафил — это тот, кто доводит свои исследования до предела, отбрасывая безопасность на второй план и живя под землёй по строгим правилам.
Правила катафилии довольно просты, но очень важны:
- «В том маловероятном случае, если мы случайно встретим других катафилов в нашем путешествии сегодня вечером, нам рекомендуется быть дружелюбными, но, как правило, не рассказывать, как и где мы вошли или как мы будем выходить».
- «Не оставлять следов».
- «Если мы заблудимся, мы остаёмся на месте и ждём (надеемся, что нас найдут) и не пытаемся самостоятельно пройти через запутанные туннели».
Длинные подземные туннели простираются на многие километры. Исследователи-новички под светом маленьких газовых фонарей шли всё дальше и дальше. Они понятия не имели, что их ждёт, и едва могли сдержать волнение.
Несколько туннелей для лучшей ориентации были помечены вывесками с названием улиц. Эти знаки встречаются довольно редко, поэтому они не очень помогают, когда вы пытаетесь найти дорогу в тёмных туннелях.
Казалось, прошла целая вечность. И вот исследователи приблизились к месту, которое выглядело как тупик. Это была каменная стена, перегораживающая туннель с небольшим отверстием, выходящим на другую сторону.
После увлекательного путешествия друзья уже были готовы повернуть назад, как вдруг, в течение нескольких секунд, их проводник исчез в этой дыре. А ведь это казалось им невозможным.
Отверстие было очень маленьким. Было страшно, но пришлось следовать за проводником. А какой был выбор?
Проводник успокоил исследователей. Он сказал, чтобы они просто следовали за ним. И вот тут-то какая раз пригодилась правильная экипировка.
Вскоре стало понятно, что задача вполне решаема. Да, получилось не так грациозно, как у человека, который пролезает там регулярно, но тоже ничего. Обошлось лишь несколькими царапинами.
Далее путешественники оказались в подобии грота.
Жутковатая инсталляция.
Это была идеальная обстановка, чтобы немного перекусить. Сушёный инжир, сэндвичи с арахисовым маслом и красное вино, чтобы набраться сил на дальнейшие свершения!
У проводника было с собой много свечей, которые создавали идеальную атмосферу для уникального ужина.
Это была странная смесь из умиротворения и страха.
После вкусной еды в подземном мире исследователи были готовы продолжить. Через несколько поворотов они оказались в том, что раньше было гигантским бункером для спасения от воздушных налётов.
Бункер был довольно вместительным. Его стены были покрыты древними надписями и современными граффити. Действительно уникальное зрелище. Пришло время зажечь факелы, чтобы рассмотреть всё в подробностях.
Пошли дальше.
Лестница ведёт к запечатанной двери под почтовым отделением в Париже. Она полностью скрыта или закрыта сверху, потому что не было никаких признаков нарушения исторического входа.
Проводник рассказал о экстравагантном секретном обеде, который он устроил в катакомбах, когда впервые начал исследовать огромный подземный мир Парижа.
Он поделился фотографией той памятной ночи. Это похоже на вечеринку, на которой многие бы с удовольствием побывали!
Этой ночью было совсем другое ощущение. Будто ты совсем один и заблудился в опасном месте, которое буквально дышит историей. В тёмном и страшном месте, которое заставляет адреналин струиться по венам и учащает дыхание. Собственно, это ощущение и привлекает настоящих катафилов.
По мере продвижения под романтическим светом факелов то тут, то там появлялись настенные рисунки, и каждый шаг приковывал взгляд к чему-то новому и интересному.
Когда исследователи вошли в новую комнату, то заметили нечто, что напомнило им сцену из фильма ужасов. Они были так увлечены своим путешествием, что не заметили, как стены медленно двигались, пока они стояли на месте.
Очень хотелось закричать и сбежать. Но нужно было оставаться спокойными и преодолеть свои страхи. Присмотритесь к стенам.
Эти существа были повсюду и, казалось, притягивались к факелам, следуя за ними по мере их продвижения. А когда исследователи останавливались, эти создания начинали подходить всё ближе и ближе, и их становилось всё больше и больше.
Маленькие насекомые двигались очень быстро, как пауки, но выглядели как очень большие сверчки.
Друзья, спустившиеся в парижские катакомбы, были настолько ими очарованы, что совершенно потеряли счёт времени. Оказалось, что они провели там почти четыре часа! Это неплохой старт для новичков-катафилов.
Проводник вернул их в цивилизацию, туда, где всё нормально и рутинно. Не успели они выбраться из катакомб, как уже начали скучать по ним.
«Мы появились, как олени в свете фар, буквально. Фары проезжающих машин светили нам в глаза, когда мы выбирались из люка, ошеломлённые, всё ещё полные адреналина. И через несколько секунд люк вернулся на место, а мы растворились в парижской ночи, как будто всего этого и не было. Как будто это был сон».
Источник:
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