Туристы спустились через люк в заброшенные катакомбы Парижа

Проводник попросил их "не отсвечивать" на улице, пока он ищет нужный люк. Затем они пролезли через люк и спустились по старой стальной лестнице вниз, стараясь сделать всё это по возможности быстро и незаметно. Спуск был долгим, но адреналин его заметно ускорил. Они знали, что внизу их уже никто не поймает и не остановит, потому что никто не посмеет следовать за ними в эти древние заброшенные лабиринты.