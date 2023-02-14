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Почему Глеб Жеглов был холостым

Почему Глеб Жеглов был холостым

Автор:
14 февраля 2023 22:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Глеб Жеглов   интересное   кино   литература   семья   съёмки   
1124
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Обаятельный, красивый, остроумный. Вроде бы женщины должны были ему на шею вешаться, а вот нет... В кадре его можно увидеть с женщиной только один раз, когда он пришёл со спутницей на праздник в родном МУРе.

Роль этой самой девушки, красавицы Любы, исполнила, кстати, не актриса, помощница режиссёра Людмила Герасименко. Поклонники сериала называют Любу случайным увлечением Глеба, которую тот взял на праздник, чтобы не быть одному.
В книге про неё вообще не было ни слова и создать Любу пришло в голову режиссёру прямо во время съёмок. Но официально женат Жеглов не был.


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Начать стоит с того, что это в фильме Жеглову было уже примерно 40 лет, а в книге всего 25 и в этом возрасте вполне себе возможно ещё оставаться холостым. Тем более, что он горел на опасной работе, что тоже не располагает к уютной семейной жизни или головокружительным романам. Говорухин решил факт холостяцкого образа не менять.


Но по сюжету отлично видно, что Жеглов в обращение с дамами умеет, причём совершенно разного социального характера. Опыт заметен.
Братья Вайнеры честно признавались, что Жеглова не очень любили и подозревали, что он не только Горбатого ловил, но и "политических врагов народа". И, в связи с этим, личную жизнь персонажа прописывать не хотели, чтобы не вызывать к нему симпатии.


Но и в негативном ключе мужа-самодура его выставлять было никак нельзя, ведь в те времена существовал эдакий негласный запрет министра МВД Юрия Чурбанова - милиционеров с плохой стороны не показывать (ни в литературе, ни в кино). Проще было оставить Глеба Жеглова в статусе бобыля, чем рассказывать, что он жену по субботам для профилактики поколачивает.
А у вас какие версии?

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Метки: Глеб Жеглов   интересное   кино   литература   семья   съёмки   
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5  комментариев
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32k
Юр21 Час назад
В свете нынешних событий мы убедились что "враги народа" не такие уж мифические персонажи и ловить и истреблять надо безжалостно.
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56k
alertol Полчаса назад
Вообще-то в те времена не то что в 25, в 20 уже холостых мужиков не было. Особенно после войны когда вдов было более чем дофига. Но если жена его была добровольцем или призывалась (медик, итд) то и он мог быть вдовцом.
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6k
Умница-красавица Час назад
Какая-то поверхностная херня с попыткой плюнуть в образ любимого героя. Автор
ну ты понял
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3k
Master Bo Час назад
Министром МВД в то время был Николай Анисимович Щёлоков, а Чурбанов, Юрий Михайлович был первым заместителем министра внутренних дел СССР (1980 1984). Зять Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
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464
Дмитрий Час назад
Норм у него жена - учётчица из Заготконторы. Двое детей, супруга - комсомолка, отличница, красавица. Про работу понимает всё, дома быт налажен. Завидовать будем. Это же Жегловы. ))
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