Почему Глеб Жеглов был холостым

Начать стоит с того, что это в фильме Жеглову было уже примерно 40 лет, а в книге всего 25 и в этом возрасте вполне себе возможно ещё оставаться холостым. Тем более, что он горел на опасной работе, что тоже не располагает к уютной семейной жизни или головокружительным романам. Говорухин решил факт холостяцкого образа не менять.