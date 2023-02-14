Почему Глеб Жеглов был холостым

Обаятельный, красивый, остроумный. Вроде бы женщины должны были ему на шею вешаться, а вот нет... В кадре его можно увидеть с женщиной только один раз, когда он пришёл со спутницей на праздник в родном МУРе.
Роль этой самой девушки, красавицы Любы, исполнила, кстати, не актриса, помощница режиссёра Людмила Герасименко. Поклонники сериала называют Любу случайным увлечением Глеба, которую тот взял на праздник, чтобы не быть одному.
В книге про неё вообще не было ни слова и создать Любу пришло в голову режиссёру прямо во время съёмок. Но официально женат Жеглов не был.
Начать стоит с того, что это в фильме Жеглову было уже примерно 40 лет, а в книге всего 25 и в этом возрасте вполне себе возможно ещё оставаться холостым. Тем более, что он горел на опасной работе, что тоже не располагает к уютной семейной жизни или головокружительным романам. Говорухин решил факт холостяцкого образа не менять.
Но по сюжету отлично видно, что Жеглов в обращение с дамами умеет, причём совершенно разного социального характера. Опыт заметен.
Братья Вайнеры честно признавались, что Жеглова не очень любили и подозревали, что он не только Горбатого ловил, но и "политических врагов народа". И, в связи с этим, личную жизнь персонажа прописывать не хотели, чтобы не вызывать к нему симпатии.
Но и в негативном ключе мужа-самодура его выставлять было никак нельзя, ведь в те времена существовал эдакий негласный запрет министра МВД Юрия Чурбанова - милиционеров с плохой стороны не показывать (ни в литературе, ни в кино). Проще было оставить Глеба Жеглова в статусе бобыля, чем рассказывать, что он жену по субботам для профилактики поколачивает.
А у вас какие версии?
Источник:
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