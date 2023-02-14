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Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома

Как спасённый котёнок вырос среди семейства хорьков дома

Автор:
14 февраля 2023 19:01
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   кошки   хорьки   
207
8

В какие только приключения не попадают "уличные" котята, ведь на улицах, их жизнь всегда в опасности. Как же хорошо, что в жизни есть люди, которые этих котят спасают от уличной жизни и забирают к себе.

Дома семья решила котёнка приютить к себе навсегда, но была одна проблема. В доме у них уже жило целое семейство хорьков. И вот был вопрос, как хорьки отреагируют на этого котика.

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Однако опасения были напрасны. Как только котик попал в общество хорьков - они сразу его приняли в свою пушистую семью хорьков. Теперь, — котенок там как свой. Он сразу улёгся среди тёплых хорьков.

Чем они только в течение дня не занимаются: спят, играются друг с другом, кушают вместе и отдыхают. А ещё, все эти питомцы дружно принимают водные процедуры в ванной, вместе с разными игрушками.  

Вместе с друзьями (хорьками) котёнок прожил уже долгое время, и вместе они выросли. Посмотрите – как котёнок уже вырос, но продолжает спать вместе со своими пушистыми друзьями — «хорёчками».

Вы только посмотрите на этих питомцев, – какие же они забавные. Как они мило спят, как они кушают и дружат друг с другом. Теперь котёнок уже кошечка и это не мешает ей всё также любить своих питомцев.

Наверное, кошка уже считает себя хорьком, ведь её жизнь проходит рядом с ними и они явно друг друга копируют в разных поведенческих поступках. Ну, вот такая - забавная история с фотографиями.

Всем хорошего настроения!


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Метки: Питомцы   домашние животные   кошки   хорьки   
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9  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
Слышала такое выражение "воняет как хорёк", или что-то в этом роде...
Такое количество хорьков в доме не мешает хозяевам?
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4k
Горожанин 14 минут назад
"Чем они только в течение дня не занимаются: спят, играются друг с другом, кушают вместе и отдыхают..."

Вот надо же было одной глупенькой девушке сожрать яблочко...)
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3k
Наблюдатель Полчаса назад
Да они стоят друга друга, все эксперты по снам)))))))))
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17k
Александр Полчаса назад
Был у меня кот, лежит на кровати, пёрднет и уходит, ну как хорёк)))
Пердел со звуком.
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5 копеек
Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
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