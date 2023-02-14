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А смешно ли это?

А смешно ли это?

Автор:
14 февраля 2023 06:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
1071
31

Прикольные и не очень картинки из сетей

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Метки: Мемы   Юмор   картинки   комментарии   
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13  комментариев
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7k
Copycat 4 часа назад
Ну тут прикол для тех кто играл Fallout New Vegas
- на фото на объявлении игровой персонаж-напарник киберпес Рекс, а на фоне по моему район самого города Вегас "Фрисайд"
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1k
narim 39 минут назад
Осталось ещё "кость широкая,толстая"
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8k
Regerald 40 минут назад
"Да,да,нет,да"... Олды помнят этот мем девяностых.
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10k
Евгений 2 часа назад


Встречаются ещё на работе крысы, которые берут чужие кружки и лазают по чужим контейнерам. Не нравится, не трогай. Не твоё.
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10k
Евгений 2 часа назад


- "Я мастер Юра. ПедикЮра."
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10k
Евгений 2 часа назад


Почему "олени"? Один подъехал раньше, когда нужная ему сторона была занята. Он и встал где свободно, тем более, что длины шланга достаточно, чтоб заправляться и так и так. А второй подъехал позже и тоже встал у свободной колонки.

Почему "олени"? Один подъехал раньше, когда нужная ему сторона была занята. Он и встал где свободно, тем более, что длины шланга достаточно, чтоб заправляться и так и так. А второй подъехал позже и тоже встал у свободной колонки.Посмотреть
Почему "олени"? Один подъехал раньше, когда нужная ему сторона была занята. Он и встал где свободно, тем более, что длины шланга достаточно, чтоб заправляться и так и так. А второй подъехал позже и тоже встал у свободной колонки.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Воооот такие баяны. Конца бороды даже не видно.
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18k
scorpick 2 часа назад
Я понял, но мне до пенсии ещё 15 лет.
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1k
Никитка 2 часа назад
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25k
ПаганецЪ 3 часа назад
Комментарий к фото
Действительно, извращенец.
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25k
ПаганецЪ 3 часа назад
Комментарий к фото
Он изнутри пушистый.
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