А смешно ли это?

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Прикольные и не очень картинки из сетей
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Метки: Мемы Юмор картинки комментарии
Новости партнёров
- на фото на объявлении игровой персонаж-напарник киберпес Рекс, а на фоне по моему район самого города Вегас "Фрисайд"
Встречаются ещё на работе крысы, которые берут чужие кружки и лазают по чужим контейнерам. Не нравится, не трогай. Не твоё.
- "Я мастер Юра. ПедикЮра."
Почему "олени"? Один подъехал раньше, когда нужная ему сторона была занята. Он и встал где свободно, тем более, что длины шланга достаточно, чтоб заправляться и так и так. А второй подъехал позже и тоже встал у свободной колонки.