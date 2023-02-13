"Голливуд идёт на дно": нелепые образы звёзд на красной дорожке

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В минувшие выходные в Лондоне состоялась премия Brit Awards 2023. Она посвящена моде, красоте и британской поп-музыке. На красных дорожках красовались знаменитости разной величины в своих лучших нарядах. И кажется, что зарубежная культура идёт на дно.
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13. Тут вообще какой-то стиль высокий сложно усмотреть: женщина в трениках с дулькой на голове
Билли Пипер
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