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"Голливуд идёт на дно": нелепые образы звёзд на красной дорожке

"Голливуд идёт на дно": нелепые образы звёзд на красной дорожке

Автор:
13 февраля 2023 17:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знакмнитости   красная дорожка   образы звезд   премия brit awards   шоу бизнес   
3985
17

В минувшие выходные в Лондоне состоялась премия Brit Awards 2023. Она посвящена моде, красоте и британской поп-музыке. На красных дорожках красовались знаменитости разной величины в своих лучших нарядах. И кажется, что зарубежная культура идёт на дно.

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Метки: звезды   знакмнитости   красная дорожка   образы звезд   премия brit awards   шоу бизнес   
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26  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Парад фриков.
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13k
a_komolow 24 минуты назад
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
В компании этих фриков Сальма явно лишняя)
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14k
Роман 37 минут назад
Я еще понимаю когда красивую грудь вываливают, но вот эти блины нафига?
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11k
Трив 37 минут назад
А кто эти все и почему так важно как они одеваются? Ни одного не знаю.
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17k
тов.Suhov 42 минуты назад
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276
Вася Васильев 44 минуты назад
Сальма ещё ничего так... а остальных всем подразделением в психическую штыковую атаку на хохлов отправить.
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6k
Компьютер DELL монитором 46 минут назад
Спасибо автор !
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Андрей Крылов 48 минут назад
Спасибо. Блеванул.
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29k
Владимир Час назад
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20k
What??? Час назад
Дегенератка кукурузина, на кой хрен это дерьмо сюда тащишь!!!
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21k
homerchik Час назад
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3k
San_Fajanse Час назад
реально сармат пора туда отправлять
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337
Aleksey (questov) Час назад
Какие страшные бабы, фу
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7k
Copycat 2 часа назад
можно подумать что грубый или злой, но зато я честный
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Алекс Чебурашкин 2 часа назад
полная деградация!
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Alex 2 часа назад
Кто то вдул , аж все надулось.....
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Ivan 2 часа назад
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Андрей 2 часа назад
Это просто пи@дец какой то!
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302
ruslan d 2 часа назад
Ну на этих мероприятиях это повседневная одежда ...
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александр 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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