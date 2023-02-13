Сара Биффен: безрукая художница, которая вошла в историю мировой живописи

Эта девочка, граням таланта которой было суждено ослепительно засиять в будущем, появилась на свет в 1784 году, в обычной фермерской семье графства Сомерсет.
Малышка страдала тяжелейшим недугом – фокомелией – генетическим отклонением, проявляемым частичным или полным отсутствием верхних конечностей. К тому же у девочки были недоразвиты ноги и деформировано лицо.
Помимо генетической предрасположенности страшную болезнь также связывают с приёмом талидомида – седативного снотворного. Широкую огласку препарат получил после выявления тератогенности – то есть способности влиять на эмбриогенез, вызывая уродства плода.
В период с 1956 по 1962 год в разных странах мира появилось приблизительно 10 тыс. детей с патологиями, матери которых принимали талидомид во время беременности.
Но на момент рождения Сары лекарства ещё не существовало, так что вероятно дело всё же в генетической поломке.
Родители Биффен сразу после родов вызвали священника: младенец был так деформирован, что, казалось, шансов на то, что девочка выживет, не было. Но Сара смогла удивить всех: девочка не только выжила, но и росла поразительно смышлёной и любознательной. Рано обучилась грамоте, писала, зажав перо зубами. Хорошо справлялась с шитьём. Но она отлично понимала, что полноценным работником, нужным на ферме, ей никогда не стать.
И единственной возможностью заработать стал цирк уродов – очень популярная тогда тема. Мистер Дьюкс – владелец цирка, куда Сара попала в 12-летнем возрасте, строил выступления людей с отклонениями на основе выполнения ими обычных повседневных дел. Девочку он решил сделать звездой представления, заставив рисовать ртом .
Задачей Сары было изображение примитивных этюдов. Но Биффен неожиданно вошла во вкус и вскоре перешла от простеньких набросков к серьёзным пейзажам, портретам и очень модным в ту пору миниатюрам.
Слава о необычной звезде цирка, которую называли «чудом из чудес», летела стрелой, опережая медленное передвижение балагана. О Саре узнал граф Джордж Дуглас Мортон и лично отправился на ярмарку, чтобы разоблачить шарлатанов. Ведь зажав зубами кисть, можно написать простенькую картинку. А не шедевры, о которых болтал народ.
Мортон заказал девушке свой портрет. И после каждого сеанса уносил работу с собой, чтобы художнице никто не мог помочь в его отсутствие. Граф был поражён тем, что Биффен действительно сама выполнила его миниатюрный портрет. Виртуозно, тонко, оригинально. И аристократ посодействовал в поиске педагога для девушки и назначил ей содержание. Так из артистки бродячего балагана она превратилась в художницу Королевской академии.
Работы стали выставляться. Сара получила заказ на серию портретов семьи королевы Виктории. Как и любая женщина, художница хотела любви и семейного счастья. И даже вышла замуж за клерка Уильяма Стивена Райта. История замужества оказалась предсказуемо короткой и печальной: супруг обобрал женщину и сбежал.
В 1827 году в жизни художницы случилась трагедия: друг и благодетель граф Мортон ушёл из жизни. Сара почувствовала себя совершенно никому не нужной, брошенной, одинокой.
Но на выручку самородку пришла королева. Виктория назначила женщине пожизненное содержание. Финансово поддерживали Биффен и поклонники её таланта.
Известно, что последние годы жизни художница провела в Ливерпуле. Из жизни ушла в возрасте 66 лет и рисовала до последних дней. Обожала писать портреты прекрасных женщин, придавая образам флёр романтичности.
Работы Биффен знамениты и пользуются высокой популярностью среди любителей живописи и коллекционеров и в наши дни.
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