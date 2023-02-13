Сара Биффен: безрукая художница, которая вошла в историю мировой живописи

Помимо генетической предрасположенности страшную болезнь также связывают с приёмом талидомида – седативного снотворного. Широкую огласку препарат получил после выявления тератогенности – то есть способности влиять на эмбриогенез, вызывая уродства плода.

В период с 1956 по 1962 год в разных странах мира появилось приблизительно 10 тыс. детей с патологиями, матери которых принимали талидомид во время беременности.

Но на момент рождения Сары лекарства ещё не существовало, так что вероятно дело всё же в генетической поломке.

Родители Биффен сразу после родов вызвали священника: младенец был так деформирован, что, казалось, шансов на то, что девочка выживет, не было. Но Сара смогла удивить всех: девочка не только выжила, но и росла поразительно смышлёной и любознательной. Рано обучилась грамоте, писала, зажав перо зубами. Хорошо справлялась с шитьём. Но она отлично понимала, что полноценным работником, нужным на ферме, ей никогда не стать.