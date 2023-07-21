18 картин художницы о советском детстве, которые трогают меткими деталями и тонким юмором

Зоя Черкасская — израильская художница, которая свои первые 15 лет прожила в СССР. Она настолько пропиталась антуражем советского времени, что до сих пор с точностью переносит все его приметы на полотно. Нередко она подходит к этому с иронией.
Её картины на тему детства наиболее трогательны и точны (смотрите ниже картины школьных будней). Некоторые взрослые словно подмечены взглядом ребёнка, исподтишка, как картина с женщиной, разговаривающей по телефону.
Картины Зои цепляют способностью тонко чувствовать и передавать атмосферу прошлого даже тем, кто его не застал.
Игра
Любительницы шахмат
Советский Союз гордился своими шахматистами, это была самая популярная игра в стране.
Школьный обед
Аэробика
Настоящая популярность к этому элегантному виду спорта в СССР пришла в 80-е годы.
А наш дедушка и не такое может!
Перекус у окна
Домашнюю работу делают все вместе
Личное пространство
Высоцкий поёт для Марины Влади
Легенда советской бардовской песни!
Спортсменки, вперёд!
Танцы в тапочках
Очередь за молоком
Первое мая
Картина по мотивам снимка львовского фотографа Ильи Павлюка.
Утренняя поездка
Разговор у трельяжа
Балерина в советской квартире
Портрет девочки
Кот в шоке!
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