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18 картин художницы о советском детстве, которые трогают меткими деталями и тонким юмором

18 картин художницы о советском детстве, которые трогают меткими деталями и тонким юмором

Автор:
21 июля 2023 10:19
Сообщество : Искусство
Метки: Зоя Черкасская   СССР   детство   картина   мелкие детали   рисунок   художница   
879
19

Зоя Черкасская — израильская художница, которая свои первые 15 лет прожила в СССР. Она настолько пропиталась антуражем советского времени, что до сих пор с точностью переносит все его приметы на полотно. Нередко она подходит к этому с иронией.

Её картины на тему детства наиболее трогательны и точны (смотрите ниже картины школьных будней). Некоторые взрослые словно подмечены взглядом ребёнка, исподтишка, как картина с женщиной, разговаривающей по телефону.

Картины Зои цепляют способностью тонко чувствовать и передавать атмосферу прошлого даже тем, кто его не застал.


Игра

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Любительницы шахмат

Советский Союз гордился своими шахматистами, это была самая популярная игра в стране.


Школьный обед

Аэробика

Настоящая популярность к этому элегантному виду спорта в СССР пришла в 80-е годы.


А наш дедушка и не такое может!

Перекус у окна

Домашнюю работу делают все вместе

Личное пространство

Высоцкий поёт для Марины Влади

Легенда советской бардовской песни!


Спортсменки, вперёд!

Танцы в тапочках

Очередь за молоком

Первое мая

Картина по мотивам снимка львовского фотографа Ильи Павлюка.


Утренняя поездка

Разговор у трельяжа

Балерина в советской квартире

Портрет девочки

Кот в шоке!

Источник:

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Метки: Зоя Черкасская   СССР   детство   картина   мелкие детали   рисунок   художница   
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2  комментария
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705
Nastromo 4 минуты назад
Оригинал одной из картин ))
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10k
au3 4 минуты назад
А поет он "Да что ж вы страшные тут все такие?!"
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