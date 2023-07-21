18 картин художницы о советском детстве, которые трогают меткими деталями и тонким юмором

Её картины на тему детства наиболее трогательны и точны (смотрите ниже картины школьных будней). Некоторые взрослые словно подмечены взглядом ребёнка, исподтишка, как картина с женщиной, разговаривающей по телефону.

Картины Зои цепляют способностью тонко чувствовать и передавать атмосферу прошлого даже тем, кто его не застал.

Игра