Так ли страшен был пират Чёрная Борода, как его изображают?

История пиратства – одна из самых притягательных страниц прошлого. Овеянные романтическим флёром приключения морских разбойников вдохновляли и продолжают это делать на создание новых шедевров представителей разных областей культуры – кино, литературы, комиксов, театра, живописи, музыки.
На роль одного из самых известных пиратов в истории претендует Чёрная Борода. Является ли этот человек действительно самым известным пиратом из всех? Безусловно, в воображении он предстаёт огромным внушающим ужас, вооружённым до зубов, с пламенем в бороде, безжалостным, коварным и где-то даже мистическим.
Эдвард Тич приобрёл репутацию чудовища. Его репутация соответствовала внешности, и он был одним из самых страшных пиратов, бороздившим воды Карибского моря и Атлантического океана. Однако и сегодня, спустя века после его смерти, историки и исследователи изучают настоящего Чёрную Бороду и выясняют, сколько в его страшном характере было реального, а сколько мифического.
Когда Чёрная Борода был жив, купцы и мореплаватели произносили его имя шёпотом, потому что его боялись за его габариты и безжалостную репутацию. Все описания сходятся: это был высокий и крепкий человек с диким и свирепым взглядом, увешанный оружием с головы до ног.
Чёрная Борода держал три пистолета в кобуре, а на голове носил высокую меховую шапку. Пират имел привычку вставлять зажжённые спички в густую бороду, чтобы демонизировать облик и водить в ступор врагов.
Однако, как и у всех, в жизни Чёрной Бороды были и взлёты, и падения, а его конец был таким же ожидаемым, как почти у всех пиратов. В 1718 году он исчез, когда он и его люди попали в засаду британской экспедиции, что привело к сражению между пиратами и вооруженной командой экспедиции у острова Окракок.
Это была последняя битва Чёрной Бороды. Вскоре после этого его отрубленная голова была приколочена к свае у побережья Хэмптона, штат Вирджиния, в качестве предупреждения для других нарушителей закона, которые равнялись на Чёрную Бороду как на знаменитого одиозного преступника.
Место и дата рождения пирата вызывают споры, поскольку никто не может точно определить эти детали. Некоторые историки считают, что его местом рождения был Бристоль. Другие полагают, что это была Филадельфия или Северная Каролина, а может быть, и Ямайка.
Хотя раньше люди считали, что Чёрная Борода не мог быть родом с Ямайки, записи показывают, что его фамилия, Тич или Тэтч, существовала в ту эпоху, когда он был жив. Есть записи о том, что в 1700 году там жил мальчик по имени Кокс Тач, родившийся у Эдварда и Лукреции Тач.
Может быть, это семья Чёрной Бороды? Тач мог легко превратиться в Татч или в Тич. Если верить этим записям, Чёрная Борода принадлежал к небольшому ямайскому поселению Спэниш Таун.
Есть и другие свидетельства в пользу этого происхождения. Существуют записи о том, что один очевидец встретил семью Тичей в Спэниш-Тауне в 1739 году, когда была жива мать Чёрной Бороды. Исследователи полагают, что отец Чёрной Бороды был морским капитаном, и семья жила в достатке. Его отец был женат дважды, а мать Лукреция была его второй женой.
Итак, богатая семья. После смерти отца наследство досталось Лукреции, и, судя по всему, Эдвард отправился искать своё состояние в Карибском море.
Настоящий Чёрная Борода был хорошо образованным, авторитетным человеком, который сначала присоединился к команде торгового судна, а затем поступил на службу в Королевский флот, чтобы испытать трудности жизни на море.
Возможно, он действительно родился в Бристоле, а на Ямайку вместе с семьёй перебрался позднее. Тот факт, что Чёрная Борода на самом деле был молодым человеком с образованием, богатством и влиянием в обществе, может объяснить, почему он был так популярен в политических кругах Северной Каролины до своей смерти. Пират-варвар не был бы столь известен и уважаем, но человек культурный и воспитанный может быть очень популярен среди представителей своей культурной среды.
Историки, внимательно изучавшие жизнь Чёрной Бороды, знают, что Эдвард Тич никогда не казнил людей вплоть до последней в своей жизни битвы на острове Окракок. Возможно, он убивал во время битвы, когда его собственная жизнь была под угрозой.
Откуда же взялась эта репутация? Является ли Чёрная Борода, которого мы знаем, очередной выдумкой киношников, монстром, чей образ очень искажён по сравнению с оригиналом? Похоже, что под безжалостной, демонической внешностью мог скрываться эрудированный и утончённый человек.
Окончательную точку в истории неоднозначного персонажа поставил лейтенант Роберт Мейнард, получив под командование два корабля и приказ найти и убить Эдварда Тича. Он выследил пирата на острове Окракок. В последний раз страшного пирата видели в бою с англичанами раненого и сражающегося, как загнанный в угол зверь. Каким бы ни был этот человек, но то, что он был храбрым – это факт.
С учётом сохранившихся свидетельств, Чёрная Борода был человеком многогранным и разносторонним. Свирепым или утончённым в зависимости от обстоятельств. Приспособляемость, в конце концов, должна быть одной из самых важных черт пирата. На время успешной, но ожидаемо недолгой пиратской карьеры.
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