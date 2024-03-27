Так ли страшен был пират Чёрная Борода, как его изображают?

Историки, внимательно изучавшие жизнь Чёрной Бороды, знают, что Эдвард Тич никогда не казнил людей вплоть до последней в своей жизни битвы на острове Окракок. Возможно, он убивал во время битвы, когда его собственная жизнь была под угрозой.

Откуда же взялась эта репутация? Является ли Чёрная Борода, которого мы знаем, очередной выдумкой киношников, монстром, чей образ очень искажён по сравнению с оригиналом? Похоже, что под безжалостной, демонической внешностью мог скрываться эрудированный и утончённый человек.

Окончательную точку в истории неоднозначного персонажа поставил лейтенант Роберт Мейнард, получив под командование два корабля и приказ найти и убить Эдварда Тича. Он выследил пирата на острове Окракок. В последний раз страшного пирата видели в бою с англичанами раненого и сражающегося, как загнанный в угол зверь. Каким бы ни был этот человек, но то, что он был храбрым – это факт.

С учётом сохранившихся свидетельств, Чёрная Борода был человеком многогранным и разносторонним. Свирепым или утончённым в зависимости от обстоятельств. Приспособляемость, в конце концов, должна быть одной из самых важных черт пирата. На время успешной, но ожидаемо недолгой пиратской карьеры.