22 успешнейших мультфильма последних 20 лет

Вы никогда не угадаете, какая франшиза представлена здесь чаще всего.
Люди ходят на полнометражные мультфильмы целыми семьями, поэтому многие из анимационных проектов собирают порядочные суммы в кинотеатрах, часто обходя по сборам художественные фильмы. Давайте посмотрим на самые кассовые мультфильмы каждого года 21 века, то есть за последние 22 года. За этот период было три случая, когда мультфильм становился самым прибыльным среди вообще всех проектов, вышедших на экраны.
2001 год — Корпорация монстров
Общие кассовые сборы: $528 млн
2002 год — Ледниковый период
Общие кассовые сборы: $383 млн
2003 год — В поисках Немо
Общие кассовые сборы: $941 млн
2004 год — Шрек 2
Общие кассовые сборы: $923 млн
Мультфильм собрал больше всех других проектов, включая не анимационные.
2005 год — Мадагаскар
Общие кассовые сборы: $542 млн
2006 год — Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Общие кассовые сборы: $667 млн
2007 год — Шрек Третий
Общие кассовые сборы: $813 млн
2008 год — Кунг-фу панда
Общие кассовые сборы: $632 млн
2009 год — Ледниковый период 3: Эра динозавров
Общие кассовые сборы: $886 млн
2010 год — История игрушек: Большой побег
Общие кассовые сборы: $1,066 млрд
Первый мультфильм в истории, набравший миллиард долларов в прокате! Естественно, это достижение принадлежит проекту студии Pixar. А ещё это второй случай, когда мультфильм собрал больше вообще всех других картин года.
2011 год — Кунг-фу панда 2
Общие кассовые сборы: $665 млн
2012 год — Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
Общие кассовые сборы: $877 млн
2013 год — Холодное сердце
Общие кассовые сборы: $1,274 млрд
Ещё один лидер года среди вообще всех проектов.
2014 год — Город героев
Общие кассовые сборы: $657 млн
2015 год — Миньоны
Общие кассовые сборы: $1,159 млрд
2016 год — В поисках Дори
Общие кассовые сборы: $1,029 млрд
2017 год — Гадкий я 3
Общие кассовые сборы: $1,034 млрд
2018 год — Суперсемейка 2
Общие кассовые сборы: $1,243 млрд
2019 год — Король лев (ремейк)
Общие кассовые сборы: $1,663 млрд
2020 год — Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Общие кассовые сборы: $453 млн
Первый с 2014 года лидер проката, который не собрал миллиард долларов.
2021 год — Зверопой 2
Общие кассовые сборы: $408 млн
2022 год — Миньоны: Грювитация
Общие кассовые сборы: $939 млн
Источник:
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Мнение субъективное. Ходил с детьми на оба .При этом Зверополис понравился и мне и детям и зал был полон ,а вот на Дори не так впечатлило и зал едва ли половина была.