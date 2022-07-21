15 крутых и высоко оценённых мультфильмов, которые были сделаны не в Голливуде





Сюжет: Маленькой Мэри Дейзи Динкл 8 лет и она живёт в пригороде австралийского Мельбурна. Её родителям нет до неё дела, поэтому она вынуждена сама справляться со всеми трудностями. Страдающему от лишнего веса и панических атак Максу Джерри Хоровицу 44 года, но ему также одиноко в многолюдном Нью-Йорке. Случайно выбрав его имя в телефонной книге, Мэри начинает переписку, которая длится долгих двадцать лет. Оказывается, что расстояние и разница в возрасте не помеха, если твой друг любит шоколад, сериалы и помогает разобраться с внутренними противоречиями.

IMDb: 8.10