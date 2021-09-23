20 безобидных для общества бунтарей

Бунтарский дух не сломить никакими запретами! Подборка бунтарей на минималках, которые считают, что правила придуманы только для того, чтобы их нарушать.
Иногда каждому из нас может недоставать перчинки, которая бы разбавила тихие, размеренные денёчки. И такой перчинкой вполне может стать безобидное нарушение правил, которое позволит вам считать себя настоящим бунтарём. Конечно при условии, что речь идёт только о тех правилах, которые словно специально придуманы для того, чтобы их нарушать. И герои подборки знают в этом толк, ведь за свои хулиганства они получают не наказания, а внушительную порцию веселья!
Это её первое, но не последнее нарушение правил
Вы не будете указывать мне, что делать
Надпись на указателе: «Стойте здесь».
Абсолютная анархия в чистом виде
Бунтарь: начало пути
Надпись на коробке: «Не вскрывайте ножом».
Переиграл систему
Свобода от правил
Автор снимка — отчаянный бунтарь
Вот что значит идти против системы
Надпись на шлейке: «Сторожевой пёс».
Я сам решу, как лучше это сделать
Сегодня пятница
Название пива — «Saturday» (суббота).
Мы были вынуждены нарушить правило
Надпись на табличке: «Не гладьте собаку».
Нарушение правила на территории общественного парка
Надпись на табличке: «Проход с бутылками запрещён».
Быть бунтарём не так-то и сложно
Анархия в семье
Мой племянник подошёл ко мне и спросил, что я думаю о его бунтарском поступке.
Я сам решу, какая палочка Twix левая, а какая правая
«Пожалуйста, не сидите здесь»
Мой ребёнок начинающий бунтарь
Источник:
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