FISHKINET
Сообщество Юмор 12898 постов • 2720 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 безобидных для общества бунтарей

20 безобидных для общества бунтарей (21 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бунт   бунтари   правила   прикол   
477
21

Бунтарский дух не сломить никакими запретами! Подборка бунтарей на минималках, которые считают, что правила придуманы только для того, чтобы их нарушать.

Иногда каждому из нас может недоставать перчинки, которая бы разбавила тихие, размеренные денёчки. И такой перчинкой вполне может стать безобидное нарушение правил, которое позволит вам считать себя настоящим бунтарём. Конечно при условии, что речь идёт только о тех правилах, которые словно специально придуманы для того, чтобы их нарушать. И герои подборки знают в этом толк, ведь за свои хулиганства они получают не наказания, а внушительную порцию веселья!

Это её первое, но не последнее нарушение правил

×

Вы не будете указывать мне, что делать

Надпись на указателе: «Стойте здесь».

Абсолютная анархия в чистом виде

Бунтарь: начало пути

Надпись на коробке: «Не вскрывайте ножом».

Переиграл систему

Свобода от правил


Автор снимка — отчаянный бунтарь

Вот что значит идти против системы

Надпись на шлейке: «Сторожевой пёс».

Я сам решу, как лучше это сделать

Сегодня пятница

Название пива — «Saturday» (суббота).

Мы были вынуждены нарушить правило

Надпись на табличке: «Не гладьте собаку».

Нарушение правила на территории общественного парка

Надпись на табличке: «Проход с бутылками запрещён».

Быть бунтарём не так-то и сложно

Анархия в семье

Мой племянник подошёл ко мне и спросил, что я думаю о его бунтарском поступке.

Я сам решу, какая палочка Twix левая, а какая правая

«Пожалуйста, не сидите здесь»

Мой ребёнок начинающий бунтарь

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бунт   бунтари   правила   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
876
Бэмсяра 57 минут назад
про развернутые стулья, он больше на идиота похож, это же сколько времени он на это убил, по сравнению с тем, что уйдет у каждого человека перевернуть свой стул обратно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Домашние животные, которые неудачно спрятались Домашние животные, которые неудачно спрятались Пора идти за кредитом: реакция на предстоящую презентацию нового iPhone 13 Пора идти за кредитом: реакция на предстоящую презентацию нового iPhone 13 Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
6
85
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
1
194
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию
Набирающие популярность в сообществах
Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин
0
0
Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин
Jaguar E-Type by Frua & Italsuisse — итальянский взгляд на E-Type
0
0
Jaguar E-Type by Frua & Italsuisse — итальянский взгляд на E-Type
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#автомобили#прикол#дтп#кино#картинки#авто аварии#фильм#звезды
#Юмор#ynews#люди#история#фотографии#интересное#СССР#шоу бизнес#факты#дети
#фото#подборка#автомир#аварии#Россия#знаменитости#сша#в мире#неудача#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться