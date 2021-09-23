20 безобидных для общества бунтарей

Иногда каждому из нас может недоставать перчинки, которая бы разбавила тихие, размеренные денёчки. И такой перчинкой вполне может стать безобидное нарушение правил, которое позволит вам считать себя настоящим бунтарём. Конечно при условии, что речь идёт только о тех правилах, которые словно специально придуманы для того, чтобы их нарушать. И герои подборки знают в этом толк, ведь за свои хулиганства они получают не наказания, а внушительную порцию веселья!

Это её первое, но не последнее нарушение правил