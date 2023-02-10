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8 космических фактов, которые могут вас удивить

8 космических фактов, которые могут вас удивить

Автор:
10 февраля 2023 22:05
Метки: интересное   космос   наука   топ   факты   
1088
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С развитием технологий растут и планы по освоению космоса, о чем свидетельствует идея космического лифта. Более того, Вселенная неизмерима и изобилует бесчисленным множеством космических объектов с удивительными свойствами, заслуживающими дальнейшего научного внимания. Пока же вот 8 вещей, которые (заново) открываются о нашей Вселенной и могут вас удивить.

1. Сатурн может плавать на воде

Известная своими многочисленными кольцами, планета Сатурн является 6-й планетой Солнечной системы, наиболее удаленной от нашей звезды, и 2-й по величине после Юпитера. Теперь представьте, что вы можете погрузить эту огромную звезду в сердце гигантского океана. Несмотря на массу, в 95 раз превышающую массу Земли, планета будет плавать. Почему? Очень просто, потому что явление плавучести напрямую связано с плотностью объекта, а не с его массой. Плотность Сатурна (687 кг/м3) ниже, чем у воды (1000 кг/м3), поскольку он состоит в основном из газа, а не из твердого вещества, как наша голубая планета.


2. Планеты Солнечной системы не вращаются вокруг центра Солнца

Думали ли вы, что Земля вращается вокруг центра нашей звезды? Подумайте еще раз! Само Солнце вращается вокруг точки - барицентра нашей Солнечной системы. Все тела воздействуют друг на друга под действием силы тяжести, и чем массивнее объект, тем больше сила его притяжения. Только Солнце имеет наибольшую массу в своей непосредственной близости (99,854% всех тел в системе). Таким образом, эта центральная точка расположена примерно в 750 000 километрах от центра Солнца, немного выше его внешнего слоя.


3. Четверть миллиарда лет спустя Земля возвращается в исходную точку

Во Вселенной все вращается. Без этого вращательного движения не было бы ни скоплений газа и пыли, ни звезд. Кроме того, жизнь не могла бы существовать.

Земля вращается вокруг себя со скоростью 1 600 км/ч на экваторе и движется вокруг Солнца со скоростью 107 000 км/ч. Солнечная система вращается вокруг центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, Стрельца А*, со скоростью более 850 000 км/ч. На один полный оборот, составляющий 165 000 световых лет, что соответствует одному галактическому году, уходит 230 миллионов лет. Это означает, что в последний раз, когда наша планета находилась в таком же положении, как сегодня, по отношению к Стрельцу А*, динозавры ходили по почве нашей старой доброй Земли.


4. Сверхмассивные черные дыры будут менее опасны для космонавтов, чем звездные черные дыры

Для мира астрофизики было бы очень интересно иметь возможность проникнуть внутрь черных дыр, если человечество когда-нибудь доберется до них. Однако это путешествие будет в один конец для каждого, кто решится туда отправиться.

Однако сверхмассивные черные дыры (от нескольких миллионов до нескольких миллиардов солнечных масс) будут гораздо "мягче" звездных (порядка нескольких солнечных масс), поскольку их приливные силы слабее, а их сингулярность находится гораздо дальше от горизонта, чем их меньшие собратья. При приближении к черной дыре массой всего в несколько солнечных масс эти силы мгновенно убили бы смелого космонавта еще до того, как он или она пересекли бы горизонт событий. Это явление спагеттирования, которое обусловлено дифференциальной гравитационной силой и стремится растянуть любой объект.


5. Уран "катится" по своей орбите, а вращение Венеры ретроградное

Наша голубая планета имеет ось вращения, наклоненную на 23° к перпендикуляру ее орбиты вокруг Солнца. Все соседние планеты имеют ось наклона в пределах от 0° до 30°. Исключение составляют только две планеты. Ось Урана наклонена на 98°, что приводит к эффекту перекатывания по его звездной траектории, подобно бильярдному шару, брошенному на большой скорости. У Венеры, с другой стороны, ось приближается к 177°. Поэтому она вращается в противоположном направлении по сравнению со своими аналогами. Это называется ретроградным вращением.


6. Звезды мастодонты

Чтобы войти в курс дела, давайте начнем с оценки характеристик Солнца. Ее диаметр составляет около 1 400 000 километров, а масса - около 2 × 10^30 кг (2 и 30 нулей). Для нас это звучит феноменально, однако наша звезда выглядит младенцем по сравнению с некоторыми гигантами.

R136a1, самая массивная из известных звезд, находится на расстоянии 170 000 световых лет от Земли. Расположенная в сердце туманности Тарантул в галактике Большое Магелланово Облако, она в 265 раз тяжелее Солнца и светит в 10 миллионов раз ярче. По мнению ученых, предельная масса звезды не должна превышать 150 солнечных масс. Таким образом, это странный случай, который астрономы пытаются объяснить.

Самая большая звезда, которую можно наблюдать, находится в созвездии Щита, на расстоянии 5 000 световых лет. Его название - UY Щита. При размерах в 1700 раз больше нашей звезды (более двух миллиардов километров в диаметре), этот красный сверхгигант может содержать, приготовьтесь, более 3,6 миллиарда Солнц.


7. Юпитер, несостоявшаяся звезда

Мы привыкли просыпаться только с одним солнцем. Однако бинарные и множественные системы - обычное явление в космосе. По мнению астрофизиков, у Солнца мог быть спутник во время её долгой жизни в десять миллиардов лет.

Юпитер, самая большая планета в нашей окрестности, имеет диаметр 143 000 км по экватору. Более того, в него можно было бы легко втиснуть 1300 Земель. Газовый гигант мог бы начать ядерные реакции, как Солнце, если бы протопланета 4,3 миллиарда лет назад собрала гораздо больше космического мусора во время формирования Солнечной системы. Поскольку его масса была слишком мала для образования термоядерного синтеза, тело так и не воспламенилось и навсегда осталось частью семьи планет, вращающихся вокруг Солнца.


8. Большое красное пятно Юпитера

Этот большой красноватый глаз - буря огромной силы. Немного больше Земли, она имеет скорость ветра более 700 км/ч. Впервые ее наблюдали в 1665 году, и с тех пор эта система высокого давления продолжает проноситься через атмосферу Юпитера. Более того, она настолько велика, что для ее наблюдения достаточно небольшого телескопа диаметром 15 см.



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Метки: интересное   космос   наука   топ   факты   
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10  комментариев
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9k
goshan_hmc 8 часов назад
Школьная программа по астрономии 1989 года. Для автора это новость...
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454
mnekrasov Час назад
Сатурн- звезда? После этого перестал читать.
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Нет. 165000 световых лет НЕ СООТВЕТСТВУЕТ галактическому году. Т.к. световой год это единица измерения расстояния, а галактический год это единица измерения времени.
Я понимаю, что афффтору пофиг. Но вдруг кто-то повеирт его "космическим фактам"?
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32k
Fat boy slim is * in a heaven 6 часов назад
Наверняка перевод статьи для туповатых амерских школьников
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10k
Ф Ив 7 часов назад
Юпитеру чтобы стать звездой надо было собрать еще десятков восемь своих масс, всего-то ничего.
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10k
kaboza 7 часов назад
Вот сколько звезд ученые открыли? да ниочем по сравнению с открытой перед носом кассой в пятерочке...
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9k
krivsan 8 часов назад
бред насчет Солнца,в планетарном масштабе и солнце и планеты и мы на нашем шарике двигаемся с охеренной скоростью
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3k
S__D 11 часов назад
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19k
Corvus Corax 15 часов назад
Не могут. Это все известно задолго до рождения аффтара (а, возможно, и его родителей, даже - скорее так). Кстати, Сатурн плавать не будет. Именно потому, что газ. А вот что там у него внутре (с)...
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