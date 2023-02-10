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20+ штук, которые не каждый день увидишь

20+ штук, которые не каждый день увидишь

Автор:
10 февраля 2023 12:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   странные штуки   сюрпризы   удивительно   чего только не увидишь   
1821
28
Наш мир полон неожиданных сюрпризов, странных курьезов и удивительных предметов. Нужно только внимательно смотреть вокруг себя - и вселенная будет ежедневно удивлять вас!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересно   неожиданно   познавательно   странные штуки   сюрпризы   удивительно   чего только не увидишь   
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5  комментариев
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96k
parallax 43 минуты назад
Это кабель, а не провод.

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135
Yury 3 минуты назад
Рыжий волос в бороде, очень скоро станет седым..
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2k
Выхухоль (Нагайна) 15 минут назад
Холодильник закончился, куда дальше будут клеить? Или перестанут фрукты покупать?
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28k
Ego sum qui sum 36 минут назад
Овечка LEGO Duplo
это кто ж так игрушку назвал?
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