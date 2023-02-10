20+ штук, которые не каждый день увидишь

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Наш мир полон неожиданных сюрпризов, странных курьезов и удивительных предметов. Нужно только внимательно смотреть вокруг себя - и вселенная будет ежедневно удивлять вас!
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Кабинет больничного кота
"Это Симба. У него есть дом, но он любит заходить к нам, навещать врачей и пациентов. Он любит, когда его гладят и тискают. Но, пожалуйста, не надо его кормить!"
В университетском кампусе поставили торговый автомат со всем, что может пригодиться для учебы. Мозги, однако, не предлагают
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это кто ж так игрушку назвал?