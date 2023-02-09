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Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

Автор:
09 февраля 2023 15:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Telegram   Дубаи   ОАЭ   вконтакте   основатель   павел дуров   рейтинг   список   
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Заодно - и богатейшим миллиардером.

В 2017 году Дуров перебрался в Дубай и получил гражданство. Так у него их стало четыре: России, Франции, Федерации Сент-Китс и Невис, и ОАЭ. Практически гражданин мира.

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В ОАЭ он уважаемый человек. Проводит встречи на высшем уровне, вплоть до руководства страны.

И занимает первое место среди богатейших бизнесменов ОАЭ с капиталом в $15,1 млрд.

Теперь возглавил список 100 влиятельных людей Дубая. Как указано в издании Arabian Business:

«Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть «ВКонтакте». Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов».

Кроме Дурова, в верхние строчки списка попали строительные магнаты, генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин и боец MMA Конор Макгрегор.

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Метки: Telegram   Дубаи   ОАЭ   вконтакте   основатель   павел дуров   рейтинг   список   
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24k
Сибиряк Полчаса назад
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10k
Shtoppi Минуту назад
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542
vipilshik 5 минут назад
Так Эмираты гражданство не дают! Может резиденство? Это немного разные вещи.
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10k
Домашние хитрости Полчаса назад
Молодец! Состояние сколотил.
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August

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