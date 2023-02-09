Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая

Заодно - и богатейшим миллиардером.
В 2017 году Дуров перебрался в Дубай и получил гражданство. Так у него их стало четыре: России, Франции, Федерации Сент-Китс и Невис, и ОАЭ. Практически гражданин мира.
И занимает первое место среди богатейших бизнесменов ОАЭ с капиталом в $15,1 млрд.
Теперь возглавил список 100 влиятельных людей Дубая. Как указано в издании Arabian Business:
«Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть «ВКонтакте». Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов».
Кроме Дурова, в верхние строчки списка попали строительные магнаты, генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин и боец MMA Конор Макгрегор.
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