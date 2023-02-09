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ВДНХ. Путь от главной шашлычной к современному величию⁠⁠

ВДНХ. Путь от главной шашлычной к современному величию⁠⁠

Автор:
09 февраля 2023 12:57
Метки: Москва   было стало   вднх   
568
11

ВДНХ - выставка достижений народного хозяйства (несколько раз переименовывалось, но актуальный вариант на данный момент такой).

Тут речь пойдет не о истории с момента основания и изначальном предназначении, а затронем период, когда ВДНХ напоминала посредственный рынок с постепенно разрушающимися зданиями. В тот период вся эта территория и вовсе могла быть снесена под новостройки.

Временной промежуток где-то 2000-2010 года...


...сотни палаток и мангалов...

...сотни самовольных построек...


×
×

...в том числе "прилепленные" постройки к историческим павильонам...


...яркие вывески на по соседству с еще сохранившимися памятниками и лепниной...



...а внутри просто торговые павильоны и перегородки. Просто для сдачи в аренду площади.


Как докатилась ВДНХ до такого - это тема отдельного поста. Главное - путь исправления ситуации.

В 2013 году территорию передали в собственность Москвы (до этого была в федеральной собственности);


В 2014 объединили с парком «Останкино» и начали реконструкцию павильонов. Попутно убрали самовольные постройки и рекламные конструкции.


Некоторые примеры До/После


Павильон №14 «Вычислительная техника» — «Азербайджан»: с реконструированным в 1967 году фасадом и после возвращения исторического облика

Павильон №13 «Армянская ССР» построен в 1939 году. В 1960-е дважды подвергался реконструкции, после чего был отдан под нужды «Здравоохранения». Масштабная реставрация частично вернула павильону довоенный вид. С апреля 2019 года — Музей Востока на ВДНХ


Павильон №11 «Металлургия» — «Казахстан»: с реконструированным в 1967 году фасадом и после реставрации, закончившейся в 2018 году.





Сейчас ВДНХ одна из главных визитных карточек Москвы, которая действительно впечатляет своей историей и внешним видом. Ежегодно её посещают десятки миллионов.


Павильоны используются как музеи и выставки, в некоторых организованы образовательные программы.


За годы небрежного отношения многое было утрачено, поэтому павильонам возвращают прежний облик и по сей день. Предстоит ещё немало работы. В планах открытие новых павильонов и других точек притяжения. Помимо восстановления , запланированы и строительство новых объектов на этой территории.



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Метки: Москва   было стало   вднх   
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13  комментариев
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21k
ЦСКА 3 часа назад
Шашлычная?? Еще б чуть-чуть и ВДНХ превратилась бы в филиал "чиркизона"! И все спасибо кепке и Ко....
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859
Mrak OBOY 15 минут назад
лет 12 назад с братом съели по стейку на углях, по пиву и овощная тарелка(пол огурца, пол помидора, и редиска одна) и ценник вышел 3600
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28k
Ego sum qui sum 55 минут назад
сейчас там очень хорошо и красиво
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19k
Дмитрий К. Час назад
За одну ВДНХ спасибо Собянину.
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294
ruslan d 2 часа назад
Шашлычки там и сейчас что надо и чебуры
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294
ruslan d Lexx 8 минут назад
Да вполне по вменяемым , с чего ты взял ?
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212
денис 3 часа назад
мое любимое место в Москве!
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17k
Топпер Харли 3 часа назад
Где-то еще есть та, славная Украина.
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294
ruslan d Sanar 2 часа назад
Он как-бы не об этом немного
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205
imho 3 часа назад
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