ВДНХ. Путь от главной шашлычной к современному величию⁠⁠

ВДНХ - выставка достижений народного хозяйства (несколько раз переименовывалось, но актуальный вариант на данный момент такой).
Тут речь пойдет не о истории с момента основания и изначальном предназначении, а затронем период, когда ВДНХ напоминала посредственный рынок с постепенно разрушающимися зданиями. В тот период вся эта территория и вовсе могла быть снесена под новостройки.
Временной промежуток где-то 2000-2010 года...
...сотни палаток и мангалов...
...сотни самовольных построек...
...в том числе "прилепленные" постройки к историческим павильонам...
...яркие вывески на по соседству с еще сохранившимися памятниками и лепниной...
...а внутри просто торговые павильоны и перегородки. Просто для сдачи в аренду площади.
Как докатилась ВДНХ до такого - это тема отдельного поста. Главное - путь исправления ситуации.
В 2013 году территорию передали в собственность Москвы (до этого была в федеральной собственности);
В 2014 объединили с парком «Останкино» и начали реконструкцию павильонов. Попутно убрали самовольные постройки и рекламные конструкции.
Некоторые примеры До/После
Павильон №14 «Вычислительная техника» — «Азербайджан»: с реконструированным в 1967 году фасадом и после возвращения исторического облика
Павильон №13 «Армянская ССР» построен в 1939 году. В 1960-е дважды подвергался реконструкции, после чего был отдан под нужды «Здравоохранения». Масштабная реставрация частично вернула павильону довоенный вид. С апреля 2019 года — Музей Востока на ВДНХ
Павильон №11 «Металлургия» — «Казахстан»: с реконструированным в 1967 году фасадом и после реставрации, закончившейся в 2018 году.
Сейчас ВДНХ одна из главных визитных карточек Москвы, которая действительно впечатляет своей историей и внешним видом. Ежегодно её посещают десятки миллионов.
Павильоны используются как музеи и выставки, в некоторых организованы образовательные программы.
За годы небрежного отношения многое было утрачено, поэтому павильонам возвращают прежний облик и по сей день. Предстоит ещё немало работы. В планах открытие новых павильонов и других точек притяжения. Помимо восстановления , запланированы и строительство новых объектов на этой территории.
Источник:
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