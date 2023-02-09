ВДНХ. Путь от главной шашлычной к современному величию⁠⁠

Как докатилась ВДНХ до такого - это тема отдельного поста. Главное - путь исправления ситуации.

В 2013 году территорию передали в собственность Москвы (до этого была в федеральной собственности);

В 2014 объединили с парком «Останкино» и начали реконструкцию павильонов. Попутно убрали самовольные постройки и рекламные конструкции.

Некоторые примеры До/После

Павильон №14 «Вычислительная техника» — «Азербайджан»: с реконструированным в 1967 году фасадом и после возвращения исторического облика