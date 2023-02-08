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В Турции заключенные решили сбежать из тюрьмы во время землетрясения

В Турции заключенные решили сбежать из тюрьмы во время землетрясения

Автор:
08 февраля 2023 20:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Турция   бунт   видео   заключенные   землетрясение   побег   полиция   тюрьма   
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Сидельцы воспользовались неразберихой и суетой, однако их планам не удалось было сбыться.

Землетрясение в Турции для большинства местных граждан стало проверкой на прочность. Лишенные крова, потеряв близких, люди стараются поддерживать друг друга и искренне радуются за каждого, кто сумел выбраться из-под завалов или отыскал пропавшего в суматохе родственника.


Однако, как часто это бывает, в такие моменты ряд несознательных товарищей пытается обернуть ситуацию в свою пользу. В тюрьме в Малатьев заключенные устроили беспорядки. Несколько сидельцев в Малатье предприняли попытку улизнуть из тюрьмы однако были пойманы полицией прямо на выходе из тюрьмы.



Как сообщают турецкие СМИ, сидельцы были обеспокоены отсутствием связи с родными и близкими, поэтому пошли на нарушение порядка. Среди бунтовщиков есть убитые и раненые.

Заключенные из тюрьмы Хатая также решили воспользоваться моментом и устроили бунт, целью которого был массовый побег. Охране пришлось постараться, чтобы утихомирить нарушителей порядка. Впрочем, на основании режима ЧП, введенного после землетрясения, прокуратура разрешила жандармерии стрелять на поражение.


Сообщается о том, что в результате бунта пострадало около 30 охранников, а вот сколько сидельцев. убито и ранено, пока не ясно.


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Метки: Ynews   Турция   бунт   видео   заключенные   землетрясение   побег   полиция   тюрьма   
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2  комментария
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Viktor 20 минут назад
Урка, она и есть урка, хоть в Турциии, хоть во время землетрясения!
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Сергей Шишкин 24 минуты назад
"однако их планам не удалось было сбыться." Чего!?
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