В Турции заключенные решили сбежать из тюрьмы во время землетрясения

Землетрясение в Турции для большинства местных граждан стало проверкой на прочность. Лишенные крова, потеряв близких, люди стараются поддерживать друг друга и искренне радуются за каждого, кто сумел выбраться из-под завалов или отыскал пропавшего в суматохе родственника.

Однако, как часто это бывает, в такие моменты ряд несознательных товарищей пытается обернуть ситуацию в свою пользу. В тюрьме в Малатьев заключенные устроили беспорядки. Несколько сидельцев в Малатье предприняли попытку улизнуть из тюрьмы однако были пойманы полицией прямо на выходе из тюрьмы.