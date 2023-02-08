Последние скитальцы Австралии: история аборигенов, оставивших племя ради любви

Законы племени не позволяли этой паре быть вместе. Но закон – это просто пустой звук, когда живёшь и дышишь ради другого человека.
История произошла в 30-х с представителями австралийского племени Манджилджара, которые бросили вызов законам предков, соплеменникам и силам природы.
Варри и Ятунгка полюбили друг друга. Юноша был превосходным охотником, поэтому мог рассчитывать на самую выгодную партию. Почему старейшины не позволили ему выбрать Ятунгку? Дело в том, что племя делилось на четыре группы. Каждый ребёнок прикреплялся к одной из них после рождения в соответствии со статусом родителей. Детям из одной группы запрещено было вступать в брак друг с другом. Но по несчастливой случайности избранница Варри была из той же самой, что и он.
Молодые люди отлично понимали, что законы племени чтут свято. И вместе им не быть. И решили бежать в пустыню Гибсона, где обитали другие племена. Соседи прониклись трогательной историей и приютили беглецов.
Взбешённые соплеменники отправили на поиски лучшего следопыта и по совместительству друга чернокожего Ромео – Муджона. Старейшины надеялись, что он сможет убедить Варри оставить дурацкую затею и вернуться в племя.
Муджон отыскал скрывшуюся пару и начал переговоры. Но какие бы убедительные доводы он не использовал, Варри их отметал. В качестве последнего аргумента сторонники влюблённых закидали посла копьями. Второй этап решили отложить на следующий день, но когда Муджон проснулся утром, то объекты уже давно скрылись в неизвестном направлении.
Пара долго скиталась, добывая пропитание охотой и собирательством. Вскоре один за другим родились дети, три мальчика. Один малыш не выжил, но Джеффри и Руми возмужали и стали помощниками и опорой для своих родителей.
Выживание в пустыне – этот тот ещё квест. И современный человек не протянул бы в таких условиях и суток. Но для аборигенов тяжёлая жизнь была нормой, а Варри учил сыновей всему, что знал и умел сам.
Семья стала замечать, что народу в округе становится всё меньше. Стоянки были заброшены, источники для питьевой воды мелели, кустарник всё больше разрастался.
Несмотря на страх, они решили навестить родные земли. И с удивлением обнаружили, что место в запустении. И нет никого из соплеменников. Что произошло? Это было результатом энтузиазма белых, которые принудительно расселяли аборигенов по посёлкам, дабы дать им познать и вкусить радость цивилизации.
Парадоксально, но вышло так, что бунтари и злостные нарушители правил в итоге остались последними, кто жил по законам предков. На стоянку наткнулась группа учёных – экспедиция. И они уговорили мужчину отпустить сыновей с ними, чтобы пройти медицинский осмотр.
Ребята вернулись к родителям и рассказали, как изменился мир. Потом, повзрослев, Джеффри и Руми ушли в большой мир, чтобы найти пару и приспособиться к новому миропорядку.
К 70-м пара скиталась уже порядка 40 лет. Об истории узнал Уильям Писли, который впоследствии написал об австралийских Ромео и Джульетте книгу. И в 1977 году организовал поисково-спасательную операцию. К ней присоединился и старейшина племени – тот самый Муджон, который очень хотел увидеть друга и сообщить, что гнев племени друзьям больше не грозит.
С трудом, но кочевников отыскали. В тот период стояла сильная засуха, и несчастные страдали от обезвоживания. К тому же Варри повредил ногу. Стариков погрузили в машину и отвезли в Уилину, где они встретились с соплеменниками, сыновьями и их семьями.
Впрочем, Варри не принял бывших членов племени. Ведь те отказались от заветов предков. Необходимость соблюдения которых и заставила охотника покинуть племя и скитаться всю жизнь. А теперь от былого гордого народа осталась лишь горстка клоунов, которые накачивались дешёвым алкоголем и кривлялись на потеху богатой белой публике.
Спустя пару лет старик сильно занедужил. Его отвезли в больницу, но состояние ухудшалось. И Варри ушёл из жизни в возрасте 70 лет.
Опечаленная Ятунгка потеряла смысл жизни. Практически отказалась от пищи, отстранилась от мира. И спустя несколько недель ушла вслед за любимым. Хотя по законам племени они так и не стали супругами, в действительности были не просто мужем и женой, а двумя половинками единого целого.
Их похоронили на границе бывших земель племени, где чуть раньше нашёл последний покой друг Муджон. В 1983 году Писли выпустил книгу, посвящённую этой истории. А уже в нашем веке на месте погребения последних кочевников установили памятник.
Казалось бы, они были обычными дикарями. Но мужественные беглецы доказали всеми миру, что истинная – бескорыстная и чистая любовь есть. Несмотря на препоны, преграды, проблемы, преследования и неизбежные глобальные перемены в мире.
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