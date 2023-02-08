Последние скитальцы Австралии: история аборигенов, оставивших племя ради любви

Пара долго скиталась, добывая пропитание охотой и собирательством. Вскоре один за другим родились дети, три мальчика. Один малыш не выжил, но Джеффри и Руми возмужали и стали помощниками и опорой для своих родителей.

Выживание в пустыне – этот тот ещё квест. И современный человек не протянул бы в таких условиях и суток. Но для аборигенов тяжёлая жизнь была нормой, а Варри учил сыновей всему, что знал и умел сам.

Семья стала замечать, что народу в округе становится всё меньше. Стоянки были заброшены, источники для питьевой воды мелели, кустарник всё больше разрастался.

Несмотря на страх, они решили навестить родные земли. И с удивлением обнаружили, что место в запустении. И нет никого из соплеменников. Что произошло? Это было результатом энтузиазма белых, которые принудительно расселяли аборигенов по посёлкам, дабы дать им познать и вкусить радость цивилизации.

Парадоксально, но вышло так, что бунтари и злостные нарушители правил в итоге остались последними, кто жил по законам предков. На стоянку наткнулась группа учёных – экспедиция. И они уговорили мужчину отпустить сыновей с ними, чтобы пройти медицинский осмотр.

Ребята вернулись к родителям и рассказали, как изменился мир. Потом, повзрослев, Джеффри и Руми ушли в большой мир, чтобы найти пару и приспособиться к новому миропорядку.