Скальпы и индейцы: все ли так однозначно в случае с этой варварской традицией?

Конечно, нельзя говорить, что местные племена были белыми и пушистыми и чурались насилия. Это не так. А вот правда касаемо практики скальпинга где-то посередине.

Опираясь на данные из разных источников, историки Джеймс Экстелл и Вильям С. Стертевант в 1980 году доказали, что эта практика была распространена у индейцев как до встречи с представителями Старого Света, так и во время первых контактов.

Это доказывают специальные термины в языках, а также реальные физические доказательства – черепа с соответствующими надрезами. Имеются и более ранние доказательства практики скальпирования. К примеру, сведения, относящиеся к 1540 году, когда группу исследователей захватили индейцы и сняли скальп с убитого («рассекли голову вокруг черепа»).