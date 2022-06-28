Скальпы и индейцы: все ли так однозначно в случае с этой варварской традицией?

Да, они же дикари! Они скальпы с людей снимают!
Казалось бы, оспаривать это устойчивое мнение нет смысл: это древняя традиция, и от истории никуда не денешься. Но еще 125 лет тому назад представительница племени омаха Сюзетт Ла Флеше – художница и достаточно авторитетный литератор заявила в интервью, что это белые научили скальпированию индейцев, а не наоборот.
Да, подобные слухи муссировались в обществе и ранее. А со второй половины прошлого века этим вопросом уже всерьез заинтересовались ученые, а не просто обыватели. Словно стремясь стереть нелепую картинку с дикарями-индейцами, размахивающими пучком скальпов, из общественного сознания.
Во время англо-французских войн белые привлекали на свою сторону местные племена. Естественно, не бесплатно. А подтверждением убитых врагов как раз и выступали снятые скальпы. Что, в общем, логично. И вполне можно предположить, что в доколумбовой Америке практики скальпирования не было. Либо она не имела такого распространения.
Конечно, нельзя говорить, что местные племена были белыми и пушистыми и чурались насилия. Это не так. А вот правда касаемо практики скальпинга где-то посередине.
Опираясь на данные из разных источников, историки Джеймс Экстелл и Вильям С. Стертевант в 1980 году доказали, что эта практика была распространена у индейцев как до встречи с представителями Старого Света, так и во время первых контактов.
Это доказывают специальные термины в языках, а также реальные физические доказательства – черепа с соответствующими надрезами. Имеются и более ранние доказательства практики скальпирования. К примеру, сведения, относящиеся к 1540 году, когда группу исследователей захватили индейцы и сняли скальп с убитого («рассекли голову вокруг черепа»).
На отдельных территориях и в определенных племенах скальпирование было нормой. Но Экстелл и Стертевант отмечают, что именно колонизаторы существенно расширили границы этой практики, преследуя свои корыстные интересы.
Стоит отметить, что именно англичане распространили среди индейцев обычай снимать скальп с убитых врагов, не щадя мирное население и вырубая целые поселения. В конце концов, жестокие бои на границе вели в первую очередь индейские союзники англичан и французов. Они понесли огромные потери, что серьезно проредило их ряды и привело к потере независимости в пользу белых (Ярослав Войтчак, «Квебек», 1759 год).
Собственно, самый главный миф, который требует развенчания, это даже не право на первенство в скальпировании. А тот факт, что к нему прибегали исключительно индейцы. А белые выступали невинными жертвами. Это неправда.
Скальпы друг другу снимали и те, и другие. Доказательством выступает распоряжение губернатора Канады Чарльза Лоуренса. В 1756 году он объявил, что Совет Его Величества заплатит 30 фунтов стерлингов за доставку живого индейца и 25 фунтов стерлингов за каждый скальп индейца.
«Награда будет выплачена командирами всех фортов Его Величества в провинции сразу же после того, как будут собраны пленные или скальпы».
К слову, постановление все еще имеет юридическую силу, поскольку его никто не отменял. А «собиратели скальпов» удостаивались не только денежных вознаграждений. Первой такой женщине Ханне Дастин, которая отомстила краснокожим за похищение и убийство ребенка, возвели в Боскавене (штат Нью-Гэмпшир) памятник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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