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6 000 деталей: LEGO представила набор по «Властелину колец» с Ривенделлом

6 000 деталей: LEGO представила набор по «Властелину колец» с Ривенделлом

Автор:
08 февраля 2023 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: властелин колец   игра   лего   сборка   удивительно   фото   хобби   
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Самый большой набор LEGO The Lord of The Rings появится в продаже в марте 2023 года! Больше 6000 деталей, 16 главных персонажей, уникальные детали, интересная сборка и множество положительных эмоций!

Серия Властелин конец уникальна тем, что всего за 10 лет своего существования фактически утроила свою стоимость на вторичном рынке. Так даже маленький набор №79015 который без скидок стоил 15 $ в 2014 году сейчас обойдётся вам от 85 $ за набор. Специально цену привёл в условных единицах, чтобы избежать нашей с вами инфляции. Подорожание в 5 раз! Но давайте скорее перейдём к новой коллекционке.

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Начинаем с коробки, которая переносит нас в осень с пожелтевшими листьями и оранжевым стилем. Точное количество деталей: 6167, перед нами самый крупный набор этой знаковой серии. Сразу отмечаем себе, что помимо 16 минифигурок основных персонажей присутствуют ещё и статуи!

А вот и сам набор. Ривенделл – это скрытое убежище Элронда, которое находится в долине у подножия Мглистых гор. Именно тут сформировалось Братство Кольца, жил и писал мемуары старый Бильбо, приходил в себя Фродо и множество других сценок, которые тут конечно же присутствуют!

Сзади эльфийское укрытие всё-таки разорено, в стиле Гарри Поттера, но при таких размерах выглядит довольно слажено и уместно. Есть оружейная под ротондой, небольшой природный грибник под мостом и классные деревья. К комнатам мы вернёмся чуть ниже.

Что касается минифигурок, то тут у нас полный комплект основных героев, и даже чуть-чуть больше. Не хватает злодеев, что наталкивает меня на мысль, что это не последний набор в данной серии. Даже слух прошёл, что вскоре появится и Барад-Дур из 4000 деталей. Ну поглядим.

Минифигурки на первый взгляд кажутся прекрасными: Леголас, Элронд, Арвен, Гендальф, Бильбо, Фродо, Сэм, Арагорн, Глойн, Мериадок, Перегрин, Гимли, Боромир и парочка эльфов. Уже во время обзора будем изучать есть ли уникальные лица, или присутствует халявная работа дизайнеров.

Набор приятно радует своей архитектурой, «взрослым» дизайном, умеренными цветами. Отмечаю отсутствие мультяшного перегиба, радуюсь обилием «оживляющих» элементов от грибов, до травинок. На первый взгляд не хватает живности – птиц, может кота. Хотя лягушка вроде под мостом имеется. Конструкция крепится друг к дружке модульным образом. Для тех, кто задаётся вопросом, куда же это ставить? Готовьте зону размерами: 75 см в длину, 50 см в ширину и 39 см в высоту.

Только взгляните на эти изящные решения – сосиски и мороженки в качество стульев, картины и сломанный меч Нарсил (или же Анду́рил), мифрильная броня в виде наклейки, эльфийские кузнецы и другие классные дизайнерские ходы и решения.

Факты о наборе:

Артикул: 10316

Название: Rivendell / Ривенделл

Минифигурки: 16шт +5(?) Статуй

Деталей: 6167 шт

Размеры: 75 см в длину, 50 см в ширину и 39 см в высоту.

Цена: 500 евро.

Дата выхода: 5 марта 2023 для VIP, 8 марта для всех.

Множество фигурок, громадные размеры и эксклюзивный статус делают набор крайне желательным к покупке. Скорее всего будет только дорожать из года в год.

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Метки: властелин колец   игра   лего   сборка   удивительно   фото   хобби   
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ruslan d 37 минут назад
Шикарная вещь
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au3 5 минут назад
Странные эти лего "конструкторы" - можно собрать ровно одну вещь.
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27k
Ваня 10 минут назад
набор хороший-то, но проклятые капиталисты уже не знают на чем можно наварится...
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