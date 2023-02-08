6 000 деталей: LEGO представила набор по «Властелину колец» с Ривенделлом

Что касается минифигурок, то тут у нас полный комплект основных героев, и даже чуть-чуть больше. Не хватает злодеев, что наталкивает меня на мысль, что это не последний набор в данной серии. Даже слух прошёл, что вскоре появится и Барад-Дур из 4000 деталей. Ну поглядим.

Минифигурки на первый взгляд кажутся прекрасными: Леголас, Элронд, Арвен, Гендальф, Бильбо, Фродо, Сэм, Арагорн, Глойн, Мериадок, Перегрин, Гимли, Боромир и парочка эльфов. Уже во время обзора будем изучать есть ли уникальные лица, или присутствует халявная работа дизайнеров.