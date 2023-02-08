18 примеров фасциации — мутации, которая поражает воображение

Возможно, вам встречалось когда-нибудь такое интересное природное явление, как фасциация? Если нет, вам крупно повезло, потому что прямо сейчас у вас будет возможность не только узнать, что это такое, но и посмотреть любопытные фотографии, на которых оно зафиксировано.