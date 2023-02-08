18 примеров фасциации — мутации, которая поражает воображение

Возможно, вам встречалось когда-нибудь такое интересное природное явление, как фасциация? Если нет, вам крупно повезло, потому что прямо сейчас у вас будет возможность не только узнать, что это такое, но и посмотреть любопытные фотографии, на которых оно зафиксировано.
Для начала стоит сказать, что фасциация — это мутация, характеризующаяся деформацией побегов и плодов. Она проявляется в виде срастания отдельных частей растений, из-за чего они приобретают весьма инопланетный и необычный вид. Некоторые экземпляры с подобной аномалией встречаются людям в повседневной жизни. Они решили поделиться фотографиями своих необычных находок. Теперь, благодаря им, мы делимся любопытными снимками с вами.
Необычный ананас. Фасциация постаралась
Группа одуванчиков слилась и срослась одним стеблем
В два раза больше витаминов, чем в обычном киви
Явление фасциации проявляется преимущественно у культурных растений. Однако в некоторых случаях встречается и у дикорастующих.
Перед вами лютик-переросток
Сросшийся лимон. Ещё вкуснее, ещё сочнее
Фасциация постаралась над этим цветком, как смогла
Гигантская клубника
Несколько сросшихся помидоров выглядят достаточно пугающе. Хотя, если вкусно, то ничего страшного
Двойная роза
Фасциация может быть наследуемой. Однако иногда к ней приводят различные внешние факторы, к которым относятся насекомые, травмирование и неподходящие для выращивания погодные условия.
Из-за фасциации этот виноград стал похож на тыкву
Огуречное трио
Удивительный эффект фасциации, проявившийся на одной из разновидностей агавы
Бананы в единой кожуре
Если кому-то интересно, они были удивительно мягкими и не очень вкусными.
Не кукуруза, а Змей Горыныч
Двойные и тройные яблоки
Фасциация может изменить обычный ананас просто до неузнаваемости
Он имеет ДНК морской звезды.
Просто продолжайте выращивать его, пока он не начнёт ходить.
Абсолютно очаровательный баклажан
Миленький, ромашковый мутант
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