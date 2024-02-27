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30 случаев, когда природа дала сбой и появились растения-мутанты

30 случаев, когда природа дала сбой и появились растения-мутанты

Автор:
27 февраля 2024 15:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Чудеса природы   аномалии   аномалии развития   мутации   мутация   необычные растения   природа   растения   фасциации   
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Фасциация — это генетическая мутация растущей верхушки растения, которая может затрагивать стебель, цветы или плоды. Поскольку весна уже не за горами, мы решили познакомить вас с этим явлением и показать впечатляющую подборку аномалий!


Иногда результаты фасциации не слишком впечатляют. Например, растущие побеги могут быть уплощены, раздвинуты в стороны или могут казаться состоящими из нескольких стеблей, сросшихся в один. Но иногда эффект от фасциации чрезвычайно привлекателен — получаются, например, цветы огромных размеров, имеющие странный гротескный вид. Смотрим.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чудеса природы   аномалии   аномалии развития   мутации   мутация   необычные растения   природа   растения   фасциации   
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3  комментария
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АнтонПолднев Час назад
У помидоров и клубники очень часто наблюдаю. Может и у ананасов и бананов тоже часто. Не могу сказать, ибо в наших краях не растут
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20k
Bill 59 минут назад
Если "человек - то, что он ест",
то что из этого нужно съесть чтобы превратиться в мутанта?
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