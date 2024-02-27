30 случаев, когда природа дала сбой и появились растения-мутанты

Фасциация — это генетическая мутация растущей верхушки растения, которая может затрагивать стебель, цветы или плоды. Поскольку весна уже не за горами, мы решили познакомить вас с этим явлением и показать впечатляющую подборку аномалий!
Иногда результаты фасциации не слишком впечатляют. Например, растущие побеги могут быть уплощены, раздвинуты в стороны или могут казаться состоящими из нескольких стеблей, сросшихся в один. Но иногда эффект от фасциации чрезвычайно привлекателен — получаются, например, цветы огромных размеров, имеющие странный гротескный вид. Смотрим.
13. Мутантный дигиталис (наперстянка) цветет так обильно, что верхушка закрутилась спиралью
15. Суккулент Pachypodium Lamerei в ботаническом саду Калифорнийского университета в Беркли
19. «Я подумал, что у меня начинается какой-то приступ, когда впервые увидел этот необычный чертополох»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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то что из этого нужно съесть чтобы превратиться в мутанта?