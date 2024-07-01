Автор:
01 июля 2024 15:00
Все-таки природа умеет удивлять! Таких чудес ботаники вы наверняка еще не встречали!
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— переведено специально для fishki.net
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