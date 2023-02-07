Под завалами в Турции оказалась семья москвичей

Супруги с детьми - 4 и 2,5 лет. Об этом сообщает МК. По словам знакомых семьи, россияне находятся под завалами почти двое суток на холоде без еды и воды.
Тревогу подняли знакомые семьи москвичей, которые отказались под завалами в турецком городе Хатай. Просят спасти Ирину Эрйетли, её мужа Аталая и несовершеннолетних сыновей, - пишет МК.
- Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа, — говорит знакомая семьи. — Это семья из Москвы. Аталай – турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников.
Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже, оказались под завалами. Вместе с ними были родители Аталая, их своими руками еле-еле вытащил старший сын. Они в больнице с переломами.
А Ирина с мужем и с детьми до сих пор остаются под руинами. Вокруг дома ходят соседи и местные жители, у них тепловизоры, которые показывают, что люди живы. Но нужен подъемный кран. Соседи не могут сами поднять тяжелые плиты.
Друзья семьи в Москве пытаются что-то предпринять, но куда обращаться не знают. На всякий случай попросили МК опубликовать адрес пострадавших: Хатай, квартал Гази, улица Сакарья, название апартаментов - Счастливый, квартал 31(2).
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Остаётся только молиться и надеяться на спасение.
Не ездите в Турцию - посмотрите из чего сделаны дома...
А если серьёзно то даже если это не говновброс а правда, то с чего турки должны всё бросить и начать в первую очередь вынимать из под завала иностранцев когда свои ещё не откопаны?
Ну в военное время этот приоритет может двигаться, но никто это не признает.