Под завалами в Турции оказалась семья москвичей

Тревогу подняли знакомые семьи москвичей, которые отказались под завалами в турецком городе Хатай. Просят спасти Ирину Эрйетли, её мужа Аталая и несовершеннолетних сыновей, - пишет МК.

- Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа, — говорит знакомая семьи. — Это семья из Москвы. Аталай – турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников.

Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже, оказались под завалами. Вместе с ними были родители Аталая, их своими руками еле-еле вытащил старший сын. Они в больнице с переломами.