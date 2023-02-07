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Под завалами в Турции оказалась семья москвичей

Под завалами в Турции оказалась семья москвичей

Автор:
07 февраля 2023 23:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   дети   завалы   землетресение   москвичи   семья   
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Супруги с детьми - 4 и 2,5 лет. Об этом сообщает МК. По словам знакомых семьи, россияне находятся под завалами почти двое суток на холоде без еды и воды.

Тревогу подняли знакомые семьи москвичей, которые отказались под завалами в турецком городе Хатай. Просят спасти Ирину Эрйетли, её мужа Аталая и несовершеннолетних сыновей, - пишет МК.

- Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа, — говорит знакомая семьи. — Это семья из Москвы. Аталай – турок, но взял российское гражданство. Они живут и работают в Москве. Приехали в Турцию навестить родственников. 

Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже, оказались под завалами. Вместе с ними были родители Аталая, их своими руками еле-еле вытащил старший сын. Они в больнице с переломами. 

А Ирина с мужем и с детьми до сих пор остаются под руинами. Вокруг дома ходят соседи и местные жители, у них тепловизоры, которые показывают, что люди живы. Но нужен подъемный кран. Соседи не могут сами поднять тяжелые плиты.

Друзья семьи в Москве пытаются что-то предпринять, но куда обращаться не знают. На всякий случай попросили МК опубликовать адрес пострадавших: Хатай, квартал Гази, улица Сакарья, название апартаментов - Счастливый, квартал 31(2).

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Метки: Турция   дети   завалы   землетресение   москвичи   семья   
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8  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Какой ужас! Страшно представить, что чувствуют родители, погребенные заживо вместе с детьми.
Остаётся только молиться и надеяться на спасение.
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58k
Morder 5 минут назад
48 часов. дальше спасать нeкого..
Не ездите в Турцию - посмотрите из чего сделаны дома...
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244
Вася Васильев Час назад
странно что нет номера карты для сбора денег для аренды крана..
А если серьёзно то даже если это не говновброс а правда, то с чего турки должны всё бросить и начать в первую очередь вынимать из под завала иностранцев когда свои ещё не откопаны?
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244
Вася Васильев Pravednik84 59 минут назад
В таких ситуациях на инструкции положат болт и поедут всем подразделением спасать племянника командира и только потом откапывать роддом. И это правильно и понятно.
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244
Вася Васильев Барсук 38 минут назад
Это правильно с точки зрения ИИ, а с точки зрения человека это как раз правильно. Особенно в Турции, там достаточно сильно развиты семейные отношения. После того как спасут своих они не жалея жизни и здоровья спасать кинуться остальных.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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