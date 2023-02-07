Задолго до Гарри Поттера: чем закончилась самая претенциозная магическая дуэль в истории

Молодой Кроули быстро ухитрился достать почётных членов «Зари» своими вольными трактовками магических практик и волшебных ритуалов. Вследствие чего был оперативно изгнан из рядов общества и обозлён на старших товарищей. Пуще прочих за исключение ратовал тот самый Йейтс.

Между бывшими товарищами по магическому братству летали искры, и намечалось столкновение. Чтобы не идти на бой с открытым забралом, Кроули проконсультировался с представителем тяжёлой артиллерии – основателем того самого общества Макгрегором Мазерсом. Многоопытный муж почесал магическую репу, подбросил горящему праведным гневом юнцу несколько ну очень эффективных заклинаний и порекомендовал Кроули облачиться на бой в кельтское одеяние.

На всякие пожарные тот подкрепил арсенал уведёнными из библиотеки общества свитками с заклинаниями, которые должны были привлечь на его сторону других членов общества. К слову, его соперник поступил так же. И оба решили не полагаться только лишь на заклинания и свою бесконечную духовную силу, а прихватить банальные кинжалы. Исключительно для самоуспокоения, конечно.