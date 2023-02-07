Задолго до Гарри Поттера: чем закончилась самая претенциозная магическая дуэль в истории

При словосочетании «магическая дуэль» воображение рисует картинки фэнтези-магов с развевающимися бородами в длиннополых одеяниях и остроконечных шляпах, из уст которых льются заклинания, а посохи выписывают витиеватую вязь магических формул.
Забавно, но в эпоху тотального увлечения всем мистическим такие дуэли проводились на полном серьёзе. И участвовали в них обычные (по крайней мере, внешне) люди.
Культовой или претендующей на таковую стала битва между Уильямом Батлером Йейтсом и Алистером Кроули – самопровозглашёнными волшебниками, которые сошлись в поединке в 1900 году.
Алистер Кроули – человек широких взглядов и увлечений, маг, поэт, оккультист, прозаик, живописец и по совместительству сатанист вгонял в ступор чопорную публику Викторианской эпохи далеко не самым высокоморальным поведением.
Когда юноше было чуть за 20, он официально вступил в тайное магическое общество «Золотая заря», среди членов которого были небезызвестный Брэм Стокер и один из самых заметных европейских поэтов прошлого века Уильям Батлер Йейтс.
Молодой Кроули быстро ухитрился достать почётных членов «Зари» своими вольными трактовками магических практик и волшебных ритуалов. Вследствие чего был оперативно изгнан из рядов общества и обозлён на старших товарищей. Пуще прочих за исключение ратовал тот самый Йейтс.
Между бывшими товарищами по магическому братству летали искры, и намечалось столкновение. Чтобы не идти на бой с открытым забралом, Кроули проконсультировался с представителем тяжёлой артиллерии – основателем того самого общества Макгрегором Мазерсом. Многоопытный муж почесал магическую репу, подбросил горящему праведным гневом юнцу несколько ну очень эффективных заклинаний и порекомендовал Кроули облачиться на бой в кельтское одеяние.
На всякие пожарные тот подкрепил арсенал уведёнными из библиотеки общества свитками с заклинаниями, которые должны были привлечь на его сторону других членов общества. К слову, его соперник поступил так же. И оба решили не полагаться только лишь на заклинания и свою бесконечную духовную силу, а прихватить банальные кинжалы. Исключительно для самоуспокоения, конечно.
Когда Кроули приехал в штаб-квартиру «Зари», бывшие товарищи удобно расположились по углам, на входе, на лестнице и других местах и начали шипеть в его адрес заклинания. Потом появился Йейтс и приступил к всеобщей феерии идиотизма. Когда пуляние заклятиями ему надоело, он просто подошёл к Кроули, от души пнул его (интересно, есть ли у магов вообще души?) и для пущей убедительности наступил побеждённому врагу на спину.
Остальные члены общества подхватили поверженную тушку, выволокли на улицу и передали в руки полицейских. Наказав в лучших традициях волшебников никогда не возвращаться. Дуэль получилась не слишком эпичной, но, тем не менее, вошла-таки в историю как «Битва на Блайд-роуд». Видимо, все прочие оказались ещё более унылыми, раз дуэт Кроули-Йейтс стал культовым.
Победитель Йейтс продолжил членство в «Заре», которое продлилось в общей сложности больше 30 лет. Кроули решил пойти дальше и основал собственную гедонистическую философию-религию, заработав в прессе звание «самого порочного человека в мире».
Несмотря на принадлежность ко всему магическому-мистическому, оба мужчины ушли из жизни по вполне обычным причинам. Хотя, кто их знает, этих волшебников. Может просто переродились или воплотились в другом теле или предмете и шатаются, подхихикивая, среди нас по этому циничному и грубому миру, напрочь лишённому магии. Или не напрочь?
Источник:
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В современности аналогичные "дуэли" можно посмотреть на примере "гуру бесконтактного боя"