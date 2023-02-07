Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева

"В свое время меня вдохновляли и передвижники, и импрессионисты, кубисты и фовисты, но уже в студенческие годы я открыл для себя новый пласт в изобразительном искусстве — наивную живопись. Меня покорили чистое и непосредственное восприятие жизни, простодушное лукавство, юмор и светлая грусть...Для меня источником вдохновения являются жизнь вокруг, детство, юность", - рассказал художник.

Давайте полюбуемся на притягательный карикатурный примитивизм, в котором можно узнать себя, а также есть повседневная, милая простота сюжета, вызывающая не смех, а приятную грусть.