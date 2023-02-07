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Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева

Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева

Автор:
07 февраля 2023 11:54
Сообщество : Искусство
Метки: Валентин Губарев   Прошлое   СССР   иллюстрации   картины   картины про ссср   художник   
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Правдивые они потому, что художник изображает только то, что помнит сам, своё детство, традиции, усвоенные с юношества, а ироничные, потому что артист приправил каждую работу долей юмора и доброты. Его полотна хочется рассматривать, ведь они искренние, тёплые и такие родные.

Валентин Губарев родился в Нижнем Новгороде, отучился и уехал в Минск. Сейчас ему 74 года. Его картины находятся в музеях и частных коллекциях Германии, Франции, США, Англии, Японии, Испании, Бельгии, Польши, Беларуси и других стран. 25 лет назад он заключил контракт с известной французской галереей Les Tournesols Bertheas, с которой сотрудничает до сих пор. Чем же зарубежного зрителя привлекает стиль Губарева? Своей индивидуальностью.



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"В свое время меня вдохновляли и передвижники, и импрессионисты, кубисты и фовисты, но уже в студенческие годы я открыл для себя новый пласт в изобразительном искусстве — наивную живопись. Меня покорили чистое и непосредственное восприятие жизни, простодушное лукавство, юмор и светлая грусть...Для меня источником вдохновения являются жизнь вокруг, детство, юность", - рассказал художник.


Давайте полюбуемся на притягательный карикатурный примитивизм, в котором можно узнать себя, а также есть повседневная, милая простота сюжета, вызывающая не смех, а приятную грусть.


Другие картины художника можно посмотреть на сайте.

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Метки: Валентин Губарев   Прошлое   СССР   иллюстрации   картины   картины про ссср   художник   
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8  комментариев
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2k
Егор Полчаса назад
Я это постоянно в снах своих вижу - всё один в один. Потом проснёшься, посмотришь на свой нынешний большой новый дом, дорогую мебель и прочую муйню и ТАК тоскливо станет и сразу мысль, за которую хватаешься как за последнюю соломинку : а может вот это всё сон, а то, которое во сне - до сих пор настоящее ...?!
Потом понимаешь, что нет, это не сон. И идёшь в гараж, где давно ожидает для таких моментов "заначка"... Очередной скандал с женой - гарантирован...(((
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10k
Vacony Полчаса назад
что то специфичное восприятие СССР у художника и сам стиль довольно .. на любителя , скажем так...
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14k
sonic24a 50 минут назад
Прикольно
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1k
Nikoha Salym Час назад
12. СССР Все вещи знакомые. Пельменницей до сих пор иногда пользуемся.
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Талантливо!
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Спелая кукурузинка

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