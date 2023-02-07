Ироничные и правдивые картины про советское прошлое от Валентина Губарева

Правдивые они потому, что художник изображает только то, что помнит сам, своё детство, традиции, усвоенные с юношества, а ироничные, потому что артист приправил каждую работу долей юмора и доброты. Его полотна хочется рассматривать, ведь они искренние, тёплые и такие родные.
Валентин Губарев родился в Нижнем Новгороде, отучился и уехал в Минск. Сейчас ему 74 года. Его картины находятся в музеях и частных коллекциях Германии, Франции, США, Англии, Японии, Испании, Бельгии, Польши, Беларуси и других стран. 25 лет назад он заключил контракт с известной французской галереей Les Tournesols Bertheas, с которой сотрудничает до сих пор. Чем же зарубежного зрителя привлекает стиль Губарева? Своей индивидуальностью.
"В свое время меня вдохновляли и передвижники, и импрессионисты, кубисты и фовисты, но уже в студенческие годы я открыл для себя новый пласт в изобразительном искусстве — наивную живопись. Меня покорили чистое и непосредственное восприятие жизни, простодушное лукавство, юмор и светлая грусть...Для меня источником вдохновения являются жизнь вокруг, детство, юность", - рассказал художник.
Давайте полюбуемся на притягательный карикатурный примитивизм, в котором можно узнать себя, а также есть повседневная, милая простота сюжета, вызывающая не смех, а приятную грусть.
Источник:
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Потом понимаешь, что нет, это не сон. И идёшь в гараж, где давно ожидает для таких моментов "заначка"... Очередной скандал с женой - гарантирован...(((