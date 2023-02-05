От Марины де Бурбон до Марианны. История одного полосатого пакета

По словам Наталии Першуковой, автора и художника знаменитой сумки: «В 1992 году, когда я работала в репроцентре «Полимербыта», на пике популярности был сериал «Богатые тоже плачут». В нем была Марианна, главная героиня. Ее популярный образ и попросила использовать моя начальница в работе над срочным заказом — чтобы мешок стал таким же популярным.

А прототипом был рекламный пакет духов Marina de Bourbon в упаковке с черно-белой полоской. Поскольку макет клише нужно было сделать в течение часа, и еще таким, чтобы на его печать могли уходить остатки краски, я взяла полосатый фон, картинки из ClipArta, которые тогда только появились, и сделала несколько вариантов — с силуэтом, портретом, флаконом духов в золотом овале.

Начальница утвердила этот, и мешки «Марианна» запустили в производство. Были пакеты с петлевой ручкой, с прорубной и «майки», которые больше всего распространились. Их производили потом все, кажется, предприятия, просто называли по-другому — я видела Марину, Снежану, Милену… Настолько же популярный был, пожалуй, только мой проект мешка «Спасибо за покупку» с розочками.