От Марины де Бурбон до Марианны. История одного полосатого пакета

Наверное, нет в России семьи, в которой где-то в начале 2000-х годов не было бы полиэтиленового пакета с изображением черного силуэта девушки в шляпе. Однако, мало кто знает, что так хорошо прижившийся в России дизайн, появился совершенно случайно.
По словам Наталии Першуковой, автора и художника знаменитой сумки: «В 1992 году, когда я работала в репроцентре «Полимербыта», на пике популярности был сериал «Богатые тоже плачут». В нем была Марианна, главная героиня. Ее популярный образ и попросила использовать моя начальница в работе над срочным заказом — чтобы мешок стал таким же популярным.
А прототипом был рекламный пакет духов Marina de Bourbon в упаковке с черно-белой полоской. Поскольку макет клише нужно было сделать в течение часа, и еще таким, чтобы на его печать могли уходить остатки краски, я взяла полосатый фон, картинки из ClipArta, которые тогда только появились, и сделала несколько вариантов — с силуэтом, портретом, флаконом духов в золотом овале.
Начальница утвердила этот, и мешки «Марианна» запустили в производство. Были пакеты с петлевой ручкой, с прорубной и «майки», которые больше всего распространились. Их производили потом все, кажется, предприятия, просто называли по-другому — я видела Марину, Снежану, Милену… Настолько же популярный был, пожалуй, только мой проект мешка «Спасибо за покупку» с розочками.
О том, кто и как делал бизнес на пластиковых пакетах пишет в LiveJournal пользователь Masterok:
«Мы в месяц декларировали прибыль в 3 млн советских рублей», – рассказывал в интервью Forbes самый богатый человек России по версии этого журнала Алишер Усманов. В конце 1980-х он получал рентабельность, измерявшуюся в тысячах процентов, за счет огромной разницы между отпускной ценой сырья с советских заводов и ценой пакетов в «кооперативной» рознице.
В 1990-е годы большая часть пакетов ввозилась в Россию из Европы, Китая и Турции. Новиков говорит, что тогда в России пакеты производили несколько заводов, оставшихся с советских времен, но их доля была мизерной. «Я был студентом МИФИ и торговал на рынке различными товарами, которые мой старший брат возил из Турции», – вспоминает Новиков, владелец компании «Артпласт», одного из крупнейших производителей пакетов. Подсчитывая доходы, братья поняли, что больше всего зарабатывают на продаже обычных пакетов.
Кризис 1998 года нанес удар по импорту, торговцы стали подумывать о строительстве своих заводов. Закупка оборудования обходилась в несколько миллионов долларов, говорит Новиков. Он тогда вложил заработанные на торговле деньги в два предприятия – одно в подмосковном Протвино, другое на Украине.
Тогда же после кризиса основал свою компанию «ТИКО-пластик», выросшую в одного из лидеров рынка, нижегородский бизнесмен Игорь Есин. Он владел приватизированным Научно-исследовательским и проектным институтом карбамида и продуктов органического синтеза и сидел без заказов. Чтобы выживать, решил открыть подсобный бизнес по производству пластиковых пакетов, и это оказалось очень прибыльным.
В кризис 2008 года многие мелкие предприятия разорились, а оставшиеся начали расширять производство.
По словам опрошенных РБК участников рынка полиэтиленовых пакетов, на нем нет ни одной компании с долей больше 20%. «Есть пять-семь производителей, которые выпускают от 500 до 1000 т продукции в месяц, – говорит Андрей Новиков. – И есть несколько сотен, как правило, региональных производителей с меньшими объемами – по 50–100 т в месяц».
"Крупным компаниям невыгоден бизнес по производству пакетов, для них это хлопотно и намного менее доходно, чем экспорт нефтехимии, объясняет Игорь Фомин из компании «Дар», которая выпускает около 6 тыс. т пакетов в год.
Основные клиенты производителей пакетов – несетевая розница, то есть небольшие магазинчики, а также мелкие и средние оптовики.
Розничные сети размещают разовые заказы на десятки миллионов пакетов, но если сложить годовые объемы продаж пакетов в сетях X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси» и «Ашан», цифра едва превысит 2 млрд штук. То есть на четыре крупнейшие розничные сети приходится не больше 3% рынка.
Источник:
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