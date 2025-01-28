"Священник РПЦ сообщил, что контрацепция является формой недоверия Богу"

Так он ответил на вопрос о том, стоит ли предохраняться паре с инвалидностью, которая «не может потянуть рождение детей».
Настоятель храма Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской Кирилл Иванов провёл прямой эфир в сети и ответил на вопросы.
Среди них был и такой:
Повенчались два инвалида, которые не могут потянуть материально, да и физически, рождение детей. В таком случае супружеская близость с контрацепцией - грех?
Священник ответил, что для полноценных супружеских отношений, нужно довериться Господу и понять: он пошлёт только то, что нужно.
Вы должны понимать, что контрацепция - это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребёнка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребёнка, не зная, что вы в таких стеснённых обстоятельствах находитесь. Очевидно, что либо вы плохо верите Богу. Бог всё-таки лучше знает, посылать вам ребёнка или не посылать.
Представитель РПЦ добавил, что знает немало случаев, когда ситуация для рождения ребёнка была вроде бы неподходящей, но затем «Бог дал всё необходимое».
В том числе иногда и ситуация со здоровьем резко меняется, - подытожил священник.
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Я лучше Павла Островского послушаю, если захочу мнение священника узнать. Он из тех редких попов, который в реале живет, а не в своем радужном мире
Сосунки, Август и Кемеров.
Может хватит заглядывать РПЦ в задницу?
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Они своей пастве в и читают.
Это лайкодрочер Август принес сюда их слова.
А ты подхватил.