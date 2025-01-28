"Священник РПЦ сообщил, что контрацепция является формой недоверия Богу"

Священник ответил, что для полноценных супружеских отношений, нужно довериться Господу и понять: он пошлёт только то, что нужно.

Вы должны понимать, что контрацепция - это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребёнка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребёнка, не зная, что вы в таких стеснённых обстоятельствах находитесь. Очевидно, что либо вы плохо верите Богу. Бог всё-таки лучше знает, посылать вам ребёнка или не посылать.