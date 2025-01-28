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Священник РПЦ сообщил, что контрацепция является формой недоверия Богу

Священник РПЦ сообщил, что контрацепция является формой недоверия Богу

Автор:
28 января 2025 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Священник   контрацепция   ребенок   рождение   рпц   
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Так он ответил на вопрос о том, стоит ли предохраняться паре с инвалидностью, которая «не может потянуть рождение детей».

Настоятель храма Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской Кирилл Иванов провёл прямой эфир в сети и ответил на вопросы.

Среди них был и такой:

Повенчались два инвалида, которые не могут потянуть материально, да и физически, рождение детей. В таком случае супружеская близость с контрацепцией - грех?

Священник ответил, что для полноценных супружеских отношений, нужно довериться Господу и понять: он пошлёт только то, что нужно.

Вы должны понимать, что контрацепция - это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». То есть вы считаете, что у вас нет возможности поднять ребёнка. И при этом вы думаете, что Господь может вам послать ребёнка, не зная, что вы в таких стеснённых обстоятельствах находитесь. Очевидно, что либо вы плохо верите Богу. Бог всё-таки лучше знает, посылать вам ребёнка или не посылать.

Представитель РПЦ добавил, что знает немало случаев, когда ситуация для рождения ребёнка была вроде бы неподходящей, но затем «Бог дал всё необходимое».

В том числе иногда и ситуация со здоровьем резко меняется, - подытожил священник.

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Метки: Видео   Священник   контрацепция   ребенок   рождение   рпц   
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31  комментарий
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60
Лёха 2 часа назад
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4k
americos 3 минуты назад
В таком случае любое обращение к врачу можно тоже трактовать, как недоверием к Богу, а операция по удалению аппендицита вообще богохульство. Ведь создан человек по образцу и подобию, а тут такие изменения.
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5k
Igor Grishaev 5 минут назад
Судя по африканцам и арабам, плодящимся как кролики, они очень доверяют своим Богам
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3k
владимир 12 минут назад
Зачем вообще срашивать мнение этого чучела в рясе?
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353
Кажись 17 минут назад
Услуги ФСО, которыми пользуется генеральный директор ЗАО РПЦ - тоже форма недоверия Богу
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2k
Ганс Полчаса назад
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11k
Maximvs Полчаса назад
На Бога надейся, а сам не плошай.

Я лучше Павла Островского послушаю, если захочу мнение священника узнать. Он из тех редких попов, который в реале живет, а не в своем радужном мире
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1k
rus 48 минут назад
В таком случае при переходе дороги и смотреть по сторонам, это тоже недоверие к богу. Покажите мне попа который доверился богу и по сторонам не смотрит))
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12k
Trenzel2003 49 минут назад
Маразм крепчает!..
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4k
Сергей Час назад
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359k
Cтeпaн Cтeпaныч Час назад
Ну как не разбавить очередной треш от РПЦ котиками!)
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2k
Лимонадный Джо Час назад
Нет. Это форма недоверия к церковникам.
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1k
Анисимов Вадим Час назад
Какая-то слабая манипуляция....
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30k
Влад Час назад
Ну товарищ выразил свое мнение, возможно оно совпадает с позицией церкви. Он вполне имеет на это право. Вопрос зачем это здесь? У него есть свой канал, у церкви свои каналы, теле и радио каналы и передачи, кому надо о них знают и смотрят, это их право. Здесь это зачем? Раскол вносить?
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2k
Евгений Киселев Час назад
Если я не пользуюсь презервативами, а просто вовремя вынимаю член, не значит ли это, что на х@ю я вертел вашу религию?
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14k
кира 2 часа назад
Не стоит ли все-таки земные проблемы со здоровьем оставить врачам? Не боги оспу победили, не боги сутками стоят у операционных столов и у постелей пациентов. Вера верой, но иметь собственные мозги не помешает.
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199
Рокер кира 17 минут назад
слава богу я атеист
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46k
albedo 2 часа назад
Август продолжает лайкодрочерствовать.
Сосунки, Август и Кемеров.
Может хватит заглядывать РПЦ в задницу?
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12k
Corkscrew 2 часа назад
"Священник РПЦ сообщил, что контрацепция является формой недоверия Богу"

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3k
ЭлитныйСкуф 2 часа назад
Надеюсь, сей гражданин не посещает лечебные учреждения, а то это тоже недоверие к Богу.
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359k
Cтeпaн Cтeпaныч 2 часа назад
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4k
Жирный бот 2 часа назад
у них есть паства, пусть им проповеди читают..Можно надавить посильнее на паству, авось кого удастся уговорить. Но какая мне разница, что они мне говорят, мне это фиолетово и только раздражает, попытка влезть в мою жизнь... Мы с женой хотели 2х детей, мы их родили, выключить мозг и доверится Богу? Ну "Бог предполагает а человек располагает".. Мы учились в школе, потом университете и биологию знаем, что если человек здоров, то будет размножаться, хоть каждый год..
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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