Нейросеть помогает убирать бывших с совместных фото

1248
4
Так бывает: фотка-то хорошая, но на ней вы вместе с уже экс-подругой. И надо заменить её на что-то хорошее.
Это обычное приложение на телефоне - Picsart. С его помощью бывшая превращается в собаку, батон или что-то ещё более позитивное. Надо просто выбрать фотографию, выделить на ней экс-подругу/жену и указать, чем её заменить:
×
×
Как говорят разработчики - это сделано, чтобы побыстрее забыть бывших. Ну или как следует стебануть их напоследок.
Источник:
Ссылки по теме:
- Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора
- С глаз долой - из сердца вон: 16 наглядных доказательств, что дружбы между бывшими не бывает
- Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры
- "Властелин котец и братство лотка": нейросеть показала, как могли бы выглядеть герои Толкина, если бы они были котиками
- 15 доказательств, что общение с бывшими ни к чему хорошему не приводит
Новости партнёров