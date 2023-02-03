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Нейросеть помогает убирать бывших с совместных фото

Нейросеть помогает убирать бывших с совместных фото

Автор:
03 февраля 2023 15:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: бывшие   замена   нейросеть   подруга   приложение   фото   
1248
4

Так бывает: фотка-то хорошая, но на ней вы вместе с уже экс-подругой. И надо заменить её на что-то хорошее.

Это обычное приложение на телефоне - Picsart. С его помощью бывшая превращается в собаку, батон или что-то ещё более позитивное. Надо просто выбрать фотографию, выделить на ней экс-подругу/жену и указать, чем её заменить:

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Как говорят разработчики - это сделано, чтобы побыстрее забыть бывших. Ну или как следует стебануть их напоследок.

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Метки: бывшие   замена   нейросеть   подруга   приложение   фото   
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6  комментариев
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27k
Ego sum qui sum 49 минут назад
вот бы нейросеть смогла убрать себя с постов фишек
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51k
dima423 58 минут назад
Нейросеть то, нейросеть сё... скоро президентом мира нейросеть сделают (и возможно так даже лучше будет))
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60
Иван Сусанин Час назад
мало
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August

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