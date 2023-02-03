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Когда сосед достал: маразмы в многоквартирных домах

Когда сосед достал: маразмы в многоквартирных домах

Автор:
03 февраля 2023 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в доме   многоэтажка   сосед снизу   соседи   сосет сверху   ужасный сосед   
1936
16

"В нашем доме поселился замечательный сосед!" - именно такой слоган в реальной жизни готовы скандировать герои нашей подборки. Да жизнь в многоквартирных домах вообще не похожа на сказку: то сверху топают, то через стену музыку слушают до 4-х утра...И вот к чему это всё приводит.

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А у вас были конфликты с соседями?

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Метки: Прикол   в доме   многоэтажка   сосед снизу   соседи   сосет сверху   ужасный сосед   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 24 минуты назад
Блин, неужели находится люди, которые считают, что перфорированные строительные блоки изготавливают путём сверления (перфорации) полнотелых блоков перфоратором или дрелью?
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sumrаknn 37 минут назад
Песня "В нашем доме поселился замечательный сосед" 18++
Ссылка youtu.be
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