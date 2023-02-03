Когда сосед достал: маразмы в многоквартирных домах

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"В нашем доме поселился замечательный сосед!" - именно такой слоган в реальной жизни готовы скандировать герои нашей подборки. Да жизнь в многоквартирных домах вообще не похожа на сказку: то сверху топают, то через стену музыку слушают до 4-х утра...И вот к чему это всё приводит.
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А у вас были конфликты с соседями?
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