Как бы выглядели некоторые советские и российские фильмы, будь они сняты в стиле «Симпсонов»

Пародий много не бывает. Об этом отлично знает уже полюбившийся нам российский художник Прокопий Уляшов, известный также под ником Prokky. Возможно вы запамятовали, но наш герой работает на студии «Союзмультфильм». Он настолько креативный и неугомонный парень, что его творческий порыв регулярно проявляется и вне рабочих проектов. Недавно Прокопий задумался о том, что мультсериал «Симпсоны» за долгие годы своего существования успел показать огромное количество пародий на различные фильма. А вот на советскую классику нет! Непорядок! Художник решил исправить это упущение, нарисовав забавные арты.

«Бериллиевая рука» — «Бриллиантовая рука»