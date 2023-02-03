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Как бы выглядели некоторые советские и российские фильмы, будь они сняты в стиле «Симпсонов»

Как бы выглядели некоторые советские и российские фильмы, будь они сняты в стиле «Симпсонов»

Автор:
03 февраля 2023 08:55
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   забавно   кино   симпсоны   советские фильмы   фильм   
556
7

Автор слегка изменил название фильмов, чтобы они вписывались в новый концепт, раздал всем роли и придумал небольшие описания сюжетов. Всё для того, чтобы при просмотре вы полностью могли прочувствовать всю задумку. Приятного просмотра!

Пародий много не бывает. Об этом отлично знает уже полюбившийся нам российский художник Прокопий Уляшов, известный также под ником Prokky. Возможно вы запамятовали, но наш герой работает на студии «Союзмультфильм». Он настолько креативный и неугомонный парень, что его творческий порыв регулярно проявляется и вне рабочих проектов. Недавно Прокопий задумался о том, что мультсериал «Симпсоны» за долгие годы своего существования успел показать огромное количество пародий на различные фильма. А вот на советскую классику нет! Непорядок! Художник решил исправить это упущение, нарисовав забавные арты.


«Бериллиевая рука» — «Бриллиантовая рука»

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Комедия. Контрабандисты пытаются нелегально провезти в Спрингфилд партию радиоактивных веществ — бериллия, плутония, урана. По случайности радиоактивные стержни оказываются вшиты в гипс сотрудника атомной станции Гомера Симпсона.

Тут отдельного внимания заслуживают зайцы. На них можно смотреть вечно. Правда, странно, что один из них потерял своё драгоценное ухо.


«Барт» — «Брат»


Криминальная драма. Молодой хулиган отправляется из провинции в столицу штата, чтобы отыскать там родственника.


«Служебный старикан» — «Служебный роман»


Лирическая трагикомедия. Робкий сотрудник атомной электростанции Вэйлон Смитерс пытается произвести впечатление на своего начальника.


«Дедушка Симпсон меняет профессию» — «Иван Васильевич меняет профессию»


Профессор Фринк случайно отправляет деда и вора Змея в прошлое. В роли царя – молодой дедушка.


«Ирония судьбы, или с крепким Даффом» — «Ирония судьбы, или С лёгким паром»

Гомер перебарщивает с крепким сортом пива «Дафф» в бане и просыпается в доме в Шелбивилле, который как две капли воды похож на его.

Это была бы отличная романтичная комедия, снятая в обновлённом стиле. Как же Мардж идёт новая причёска, а Гомер и вовсе распрощался со своей выдающейся лысиной. Заливное из рыбы — отдельный шик.


«Новогодние приключения Барта и Лизы» — «Новогодние приключения Маши и Вити»

Мюзикл о том, как Барт и Лиза спасают Новый год, по пути встречаясь с Котом Баюном (Красти), Кощеем (Бернс), Лешим (Мо) и другими сказочными героями.

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Метки: Прикол   забавно   кино   симпсоны   советские фильмы   фильм   
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7  комментариев
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1k
Nikoha Salym Час назад
Заливная рыба, просто отпад!
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2k
Fiverknot 7 минут назад
Это просто восхитительно !))
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1k
Вольдемар 41 минуту назад
Excellent ))
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9k
GROMOZEKA Час назад
Неплохо, весьма неплохо
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7k
Copycat Час назад
мда симпсоны были прикольными лет 10 назад, а теперь там такая конечно повесточная пропоганда во все поля что смотреть не возможно
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72k
Доктор Джонс Час назад
А смысл?
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Нда...
Очень хреново они бы выглядели
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