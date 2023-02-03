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Пара воюет с соседом-миллионером из-за забора

Пара воюет с соседом-миллионером из-за забора

Автор:
03 февраля 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: вражда   забор   история   личное   претензии   соседи   соседские войны   суд   
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Супружеская пара из Саффолка пытается отсудить у соседей 160 000 фунтов стерлингов из-за забора. Супруги называют соседей "чудовищами" и жалуются, что поставленный оппонентами забор не дает им войти в дом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вражда   забор   история   личное   претензии   соседи   соседские войны   суд   
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21k
babuby 37 минут назад
И нахрена нам это!?
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32k
Snork Snorkoff 22 минуты назад
Сдается мне, суть конфликта в том, что начав использовать поле в качестве стоянки для грузовиков, соседушки усосали подъездную дорогу плюс появилась необходимость при въезде/выезде уворачиваться от всякоразного транспорта. А на просьбу сделать отдельный въезд на свою площадку, были посланы Хемблингами в буй. В буй, так в буй.. и появился забор.
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