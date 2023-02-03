Пара воюет с соседом-миллионером из-за забора

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Супружеская пара из Саффолка пытается отсудить у соседей 160 000 фунтов стерлингов из-за забора. Супруги называют соседей "чудовищами" и жалуются, что поставленный оппонентами забор не дает им войти в дом.
Гэри и Керри Хэмблинг, 48 и 44 года, купили загородный дом недалеко от Полстеда в Саффолке в 2015 году. Дом их мечты может похвастаться четырьмя спальнями, садом, собственной конюшней и полем размером около гектара, расположенным напротив дороги, принадлежащей соседям - Гарри и Дженни Уэйкерли.
В июне 2017 года Уэйкерли поставили плотный деревянный забор вдоль края своей подъездной дорожки и вдоль одной стороны палисадника Хэмблингов. С этого и началась вражда.
В июне 2017 года Уэйкерли поставили плотный деревянный забор вдоль края своей подъездной дорожки и вдоль одной стороны палисадника Хэмблингов. С этого и началась вражда.
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Хэмблинги утверждают, что из-за забора они не могут пользоваться входной дверью, он загораживает вид на поле из их гостиной и делает первый этаж их дома темнее. Кроме того, теперь они могут получить доступ к своему полю, только пройдя вдоль оживленной трассы, которая находится по другую сторону их дома стоимостью 600 000 фунтов стерлингов. Они также утверждают, что забор уничтожил их собственности на 100 000 фунтов стерлингов , и называют действия своих соседей «намеренно и неприятно враждебными».
Ранее Хэмблинги получили разрешение использовать подъездную дорогу Уэйкерли, чтобы добраться до своего поля и обратно на основании права доступа, предоставленного в 2001 году. Но Уэйкерли решили перекрыть подъездную дорожку после конфикта из-за планов Хэмблингов превратить часть их поля, которое ранее использовалось для тренировки лошадей, в автостоянку для фургонов и грузовиков.
Хэмблинги подали на Уэйкерли в суд в сентябре 2021 года, и судья окружного суда Норвича Карен Уолден-Смит вынесла решение в пользу Уэйкерли, разрешив им оставить забор. Это решение было основано на формулировке правила доступа 2001 года, в котором говорилось, что подъездная дорога Уэйкерли может использоваться «для доступа к полю, а не к коттеджу». Однако Хэмблинги оспорили этот вывод в суде высшей инстанции, а их адвокат Дермот Вулгар заявил, что г-жа Уолден-Смит неверно истолковала формулировку.
Хэмблинги подали на Уэйкерли в суд в сентябре 2021 года, и судья окружного суда Норвича Карен Уолден-Смит вынесла решение в пользу Уэйкерли, разрешив им оставить забор. Это решение было основано на формулировке правила доступа 2001 года, в котором говорилось, что подъездная дорога Уэйкерли может использоваться «для доступа к полю, а не к коттеджу». Однако Хэмблинги оспорили этот вывод в суде высшей инстанции, а их адвокат Дермот Вулгар заявил, что г-жа Уолден-Смит неверно истолковала формулировку.
По словам адвоката, Хэмблинги имели право пользоваться дорогой и заходить с нее в свой дом, если они шли по дороге к своему полю или шли в коттедж по причинам, связанным с деятельностью на поле.
«Вопрос заключается в том, разрешается ли использовать право проезда только к шоссе и с шоссе или также к коттеджу от поля и от коттеджа к полю, - заявил адвокат. - В любом случае, мистер и миссис Хэмблинг утверждают, что право проезда можно использовать для проезда в коттедж и обратно в целях, которые связаны с использованием поля».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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