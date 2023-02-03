Пара воюет с соседом-миллионером из-за забора

Ранее Хэмблинги получили разрешение использовать подъездную дорогу Уэйкерли, чтобы добраться до своего поля и обратно на основании права доступа, предоставленного в 2001 году. Но Уэйкерли решили перекрыть подъездную дорожку после конфикта из-за планов Хэмблингов превратить часть их поля, которое ранее использовалось для тренировки лошадей, в автостоянку для фургонов и грузовиков.

Хэмблинги подали на Уэйкерли в суд в сентябре 2021 года, и судья окружного суда Норвича Карен Уолден-Смит вынесла решение в пользу Уэйкерли, разрешив им оставить забор. Это решение было основано на формулировке правила доступа 2001 года, в котором говорилось, что подъездная дорога Уэйкерли может использоваться «для доступа к полю, а не к коттеджу». Однако Хэмблинги оспорили этот вывод в суде высшей инстанции, а их адвокат Дермот Вулгар заявил, что г-жа Уолден-Смит неверно истолковала формулировку.