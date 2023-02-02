Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля

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А вы знали, что сегодня отмечается Всемирный день водно-болотных угодий? Именно по этой причине я старался лить как можно меньше воды в постах и не быть брюзжащей жабой.
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