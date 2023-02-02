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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля

Автор:
02 февраля 2023 18:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3298
20
А вы знали, что сегодня отмечается Всемирный день водно-болотных угодий? Именно по этой причине я старался лить как можно меньше воды в постах и не быть брюзжащей жабой.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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25k
Егор 2 часа назад
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Barachek_Obachek 17 минут назад
Последняя повеселила
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6k
Sanar Полчаса назад
10 нихера не понял, какой-то юно школьный юмор? Да и в целом подборка хрень.
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961
БамбармияКергуду 57 минут назад
Комментарий к фото
ОООО!!! это же скрин из Cuphead
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
А что, разве уже каникулы начались? Вроде рано ещё.
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72k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Никифоридис

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