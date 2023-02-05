FISHKINET
Сообщество RealFishki 1177 постов • 100 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля

Автор:
05 февраля 2023 21:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1629
20
Заключительная на этой неделе порция мемов, которые могли бы быть уморительными. Но законодательно теперь запрещено шутить на тему религии, упоминать те сообщества, которые не следует упоминать, а также нельзя говорить о наркотиках и показывать фотографии жести. Мы оказались в том будущем, где нельзя шутить о самом смешном. Ещё в подборку не попало 95% шуток про алкоголизм и зависимость. А все маты мы закрасили.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Андрей 36 минут назад
Комментарий к фото
Ей бы тараканов вывести....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
Николай Пауков 50 секунд назад
Комментарий к фото
Подходит ко мне ВЦИОМ и спрашивет:
-За какую партию будете голосовать на выборах?
пытаюсь с метра разлядеть бумажку и говорю
-Эээм....
-А, ну за единую россию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara Минуту назад
Комментарий к фото
Похоже, что это птенец голубя, этот паразит его из гнезда на чердаке "взял"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Ну Гриллс на свои 48 и выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1057730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
У Инстасамки отменяют концерты по стране
У Инстасамки отменяют концерты по стране
В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
Набирающие популярность в сообществах
Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми
Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми
Поднимаем штангу: веселые международные карикатуры из прошлого века
Поднимаем штангу: веселые международные карикатуры из прошлого века
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#США#Фотографии#внешность#дети#шоу бизнес#звезды
#люди#факты#в мире#знаменитости#красота#кино#Прикол#Интересные
#интересно#история#СССР#картинки#страна#Приколы#подборка
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 января

На что жалуетесь?

Вернуться