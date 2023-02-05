Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля

Заключительная на этой неделе порция мемов, которые могли бы быть уморительными. Но законодательно теперь запрещено шутить на тему религии, упоминать те сообщества, которые не следует упоминать, а также нельзя говорить о наркотиках и показывать фотографии жести. Мы оказались в том будущем, где нельзя шутить о самом смешном. Ещё в подборку не попало 95% шуток про алкоголизм и зависимость. А все маты мы закрасили.

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