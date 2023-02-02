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Короткие заметки о родственниках

Короткие заметки о родственниках

Автор:
02 февраля 2023 18:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: заметки   заметки о близких   истории   истории о родственниках   короткие истории   родственники   
3059
9
Ламповые истории, собранные в социальных сетях. Лаконично и едко о близких людях. Впрочем, иногда с такими "близкими" и врагов не надо искать. Хорошо, что ключевое слово "иногда".
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Метки: заметки   заметки о близких   истории   истории о родственниках   короткие истории   родственники   
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5  комментариев
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717
Sumrak58100 Час назад
Номер 7 выходит сам у себя дом купил...
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1k
DDM 23 минуты назад
Про машинку из последней истории очень жизненно.
Была у меня коллекция машинок, по мере взросления играл с ними всё жестче и жестче. От гонок перешел к бандитам и погоням, потом к гонкам на выживание. Чинил, как мог, но потихоньку коллекция таяла. Были однако две машинки: Чайка и Зил правительственный - их берёг до последнего. Но в итоге и они участвовали в серии игр "Покушение". Страшно интересно было, но одновременно и жалко машинок.
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31k
Teodor Полчаса назад
Последняя не в тему.
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