Короткие заметки о родственниках

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Ламповые истории, собранные в социальных сетях. Лаконично и едко о близких людях. Впрочем, иногда с такими "близкими" и врагов не надо искать. Хорошо, что ключевое слово "иногда".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Калымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Калым
Была у меня коллекция машинок, по мере взросления играл с ними всё жестче и жестче. От гонок перешел к бандитам и погоням, потом к гонкам на выживание. Чинил, как мог, но потихоньку коллекция таяла. Были однако две машинки: Чайка и Зил правительственный - их берёг до последнего. Но в итоге и они участвовали в серии игр "Покушение". Страшно интересно было, но одновременно и жалко машинок.