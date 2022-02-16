8 странных реальных завещаний, похожих на злую шутку ушедшего родственника

«Мой дедушка ненавидел своего соседа, с которым прожил рядом более 20 лет. Помню, как он выходил из себя и раздражался на того парня при каждом удобном случае. Никто из семьи никогда не видел, чтобы они хоть раз мирно разговаривали друг с другом. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что дедушка вписал в свое завещание соседа, оставив ему $10 000, машину и клюшки для гольфа. Мы были ошеломлены.

Оказывается, дед с соседом являлись хорошими давними приятелями и когда-то служили вместе. Когда они случайно купили дома рядом, то решили разыграть перед своими семьями эту затянувшуюся на годы аферу. Все это время они прекрасно общались друг с другом, ходили играть в гольф два-три раза в неделю и каждый месяц встречались за покерным столом».

Пара ужасных носков