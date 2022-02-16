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8 странных реальных завещаний, похожих на злую шутку ушедшего родственника

8 странных реальных завещаний, похожих на злую шутку ушедшего родственника (9 фото)

Автор:
16 февраля 2022 09:26
Сообщество : Истории
Метки: завещание   истории   люди   наследство   родственники   фото   шутка   
224
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Не всегда можно рассчитывать на хорошее наследство, имея богатых родителей, бабушек и дедушек.

Иногда завещания составлены настолько странно, что похожи скорее на издевательство или злую несмешную шутку от безвременно ушедшего родственника. Интернет-пользователи одной иностранной социальной сети поделились своими историями о странных завещаниях. Одним довелось побывать в роли наследников, другие были юристами, ведущими все дела. И вот несколько таких историй.


Завещал деньги соседу

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«Мой дедушка ненавидел своего соседа, с которым прожил рядом более 20 лет. Помню, как он выходил из себя и раздражался на того парня при каждом удобном случае. Никто из семьи никогда не видел, чтобы они хоть раз мирно разговаривали друг с другом. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что дедушка вписал в свое завещание соседа, оставив ему $10 000, машину и клюшки для гольфа. Мы были ошеломлены.

Оказывается, дед с соседом являлись хорошими давними приятелями и когда-то служили вместе. Когда они случайно купили дома рядом, то решили разыграть перед своими семьями эту затянувшуюся на годы аферу. Все это время они прекрасно общались друг с другом, ходили играть в гольф два-три раза в неделю и каждый месяц встречались за покерным столом».


Пара ужасных носков

«У моего прадедушки была пара нелепых носков, которые он каждый год надевал на Рождество. И вот, после его кончины, мы узнали, что он завещал их моему дяде и велел ему продолжить эту традицию. Дядя исполнил волю прадеда. А недавно мне сказали, что следующий, кому они перейдут по наследству, буду я».


Пока кошки живы

«Моя семья знает одну пожилую женщину, которая ушла в лучший мир. У нее остался большой дом в богатом районе. Жилье она завещала друзьям семьи. Правда, с одним условием: они могут проживать в нем, пока живы ее кошки. Взамен друзья должны тщательно заботиться о вверенных им питомцах. После того как питомцев не станет, дом должен быть продан, а оставшееся имущество подарено. Странно то, что прошло уже около 20 лет, а все кошки до сих пор живы. Кроме того, у них изменился окрас…»


И про осликов не забыла

«Моя прабабушка оставила большую часть своих денег местному приюту для ослов».


Важный пункт

«Мой прадедушка указал в своем завещании один любопытный пункт, который гласил что-то вроде: "Если кто-нибудь решит оспорить завещание, его доля станет равна $1". А что, неплохой способ сохранить гармонию между наследниками».


Перепутал наследников

«Мой дедушка оставил мне $1. У него была деменция, и он перепутал меня с моим отцом. Остальным членам семьи дед оставил от $100 000 до нескольких миллионов каждому. Все они сказали, что чувствуют себя передо мной неловко, потому что знают, что дедушка просто перепутал. Однако совесть их мучила не так сильно, чтобы отказываться от своей доли или делиться ею. Так как эти деньги никогда не были моими, я не считаю, что я в убытке. Я даже рад, что моя сестра получила $100 000, потому что ей они были действительно нужны».

Иногда обычных людей может сделать богачами неожиданная находка. Например, спрятанные в рояле мешочки с деньгами.


Пришлось выкупать наследство

«Мой дедушка по материнской линии был богат. Так случилось, что он развелся с моей бабушкой и женился на другой. Однако сразу после свадьбы скончался от сердечного приступа. Ему было 48 лет, он не составлял никакого завещания, поэтому все его состояние досталось новой жене.

На самом деле она была хорошей женщиной и планировала сделать так, чтобы все было по-честному, но не успела… Через 6 месяцев она погибла в автокатастрофе. Когда она выходила замуж за моего дедушку, у нее уже был 15-летний сын. Ему-то и досталось все наследство моего деда. Нашей семье (маме, ее братьям и сестрам) пришлось выкупать памятные вещи на аукционе, устроенном в их доме детства. Они выкупили столько семейных реликвий, сколько могли себе позволить. А некоторые украли, что не в силах были оплатить».


Только кошки

«На прошлой неделе я занимался делом, когда родители завещали произведения искусства разным людям, пачки наличных разным благотворительным организациям, а своим детям они оставили только кошек. Оказывается, они сделали это потому, что дети завели им этих питомцев, чтобы те утешали родителей в старости. Родители ненавидели кошек, но дети не позволяли им избавиться от животных».


А что вы думаете об этих завещаниях? Напишите ниже в комментариях.


Источник:

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Метки: завещание   истории   люди   наследство   родственники   фото   шутка   
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eutace 22 минуты назад
"Если вы считаете своих родственников прекрасными людьми-значит вы никогда не делили с ними наследство" (с)
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8k
Ф Ив 18 минут назад
Человеку, которому дедушка (перепутав его с его отцом) оставил один доллар надо было через суд требовать аннулирования завещания так как у дедушки была деменция.
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62k
Опиум для народа 20 минут назад
Самое главное что нам оставляют умершие - это возможность узнать правду о родственниках, какие они на самом деле. Знаю многих, кто после дележа наследства отказался от общения с "родными". Когда у бати умер отец, к примеру, его сестра и братья (вернее их жены) очень "хорошо" себя показали. Я уже был взрослым и мы с матерью настояли чтобы отец отказался от своей доли (общее - два дома с участками и сколько-то в деньгах и акциях "Башнефть"). Хотя похоронными делами занимался именно отец. Как итог - оба пьют как не в себя, сестру хоронить отец ездил один(мы отказались, нах"й такую "родню"), обоих дети в х"й не ставят, одного даже периодически п"здят, пенсии отбирают. Акции давно пропиты, дома обветшали, фактически- под снос. Ходят и клянчат у бати деньги с пенсии на выпивон. Я их гоняю к х"ям. Батя, конечно пытается возразить типа "братья же", я ему говорю- "говно это,а не братья, продали они тебя в своё время - теперь получают своё". Он соглашается, но когда они приходят без меня, опять даёт...
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475
Faithless 21 минуту назад
Какая же херня тупая: "дети завели им этих питомцев, чтобы те утешали родителей в старости. Родители ненавидели кошек, но дети не позволяли им избавиться от животных". Автор ты бы хоть перечитывал то, что собираешься выложить
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